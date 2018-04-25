​Ребенка с насморком можно вести в детский сад

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У ребенка насморк, но он ходит в сад? Отныне насморк по закону не будет причиной, по которой ребенка могут не принять в садик. С 31 октября Министерство здравоохранения изменило нормы гигиены, вызывавшие много дискуссий, сообщает Delfi.

До 31 октября этого года в детский сад не принимали «больных детей и/или детей с признаками заразного заболевания (с температурой, выделениями из носа, кашлем, жалобами на боль, с поносом, рвотой, сыпью и т.д.), а также детей, у которых есть вши».

Сейчас в садик будут принимать детей с насморком и кашлем.

Представитель Министерства здравоохранения Алина Жилинайте сказала, что такое изменение нормы гигиены еще не означает, что отныне в садик можно будет водить больного ребенка. Но изменение было необходимо, так как до этого было немало жалоб от родителей в связи с тем, что в садики не принимали даже здоровых детей, у которых насморк был аллергической реакцией. Также ребенка могли не принять, если после улицы у него появился небольшой насморк, или ребенок несколько раз кашлянул.

Все же А.Жилинайте обращает внимание на то, что сами родители должны быть сознательными и не водить ребенка в сад, если он на самом деле болен.

Отныне недействительным стал еще один пункт, согласно которому после болезни ребенка в садик могут принимать только со справкой от врача.

Правда, заплатить за пропущенные дни родители все же должны будут, если нет справки от врача.

l24.lt