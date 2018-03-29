10-ая юбилейная «Фиеста гитары 2018»

Соскучились по чарующему звуку гитары и прекрасной весенней музыке? В этом году нашей фиесте уже 10 лет, а это значит, что гитара зазвучит как-то по-особенному, а исключительное множество признанных виртуозов, несомненно, затмит все бывшие фиесты! Уже 11-го апреля в 19 час. в столичном костёле Св. Катарины услышим, увидим и по достоинству оценим всю красоту звучащей гитары на концерте «Фиеста гитары 2018» – ежегодном и очень ожидаемом слушателями событии. В программе – самые красивые мелодии и песни в стиле классики, рока, джаза, фламенко, блюза, латиноамериканских ритмов. Музыканты разных стилей, объединённые любовью к этому чарующему инструменту, на столь неординарном концерте будут творить воедино на одной сцене. Замечательно, что каждый год в «Фиесте гитары» принимают участие всё новые исполнители, способные удивлять даже самых искушённых слушателей, зрителей и поклонников гитары.

Этот год для «Фиесты гитары» особенный. Год первого десятилетия и юбилейный концерт для любителей гитары. «Только здесь в руках талантливых исполнителей красота гитары раскрывает неожиданные прелести своей многокрасочной палитры», – утверждает руководитель организующей концерт продюсерской компании «Arts Libera International», продюсер Гинтарас Камсюкас. «В этом году особое внимание на «Фиесте гитары» уделим музицированию ансамблей, увидим прекрасных виртуозов гитары, которые подготовили для вас уникальную, впечатляющую, искреннюю программу и с нетерпением ждут возможность подарить всем нам её вместе со свежим дыханием весны».

Продолжая многолетние традиции «Фиесты гитары», представим молодой и талантливый дует в котором играют Аугустас и Альгирдас Леонардас Пошкай. Свои авторские произведения для гитары представит лидер группы Жалваринис Роберт Семенюк. Насладимся возможностью «в живую» послушать завораживающее выступление Годы Габалите и Паулюса Киндериса. Сцену украсит и интригующий дебют трио гитаристов «Тетрис» – Мартинас Кулявас, Алекс Тен и Паулюс Волковас. В фиесте примут участие Виргилиус Ютас и Александр Белкин, выступление которых всегда вызывает бурные овации публики. Мощную дозу положительной энергии для нас подготовили виртуозы «Vilnius Guitar Trio» Артурас Халиковас, Гинтарас Шулинскас и Анджей Зуевич. В празднике также примут участие «Trio Boceto Andaluz» – Альгимантас Паулюкевичус (гитара), Люция Пуйдокайте (танцы) и Виргилия Кирнайте (кастаньеты), которые готовятся представить зажигательными красотами испанского фламенко наполненную концертную программу. Ярким акцентом вечера станет дуэт Виргилиуса Юты и прекрасной певицы (участницы конкурса Евровидение 2018) Милды Мартинкенайте.

Кульминацией юбилейной «Фиесты гитары» станет объединённое выступление всех участников концерта, во время которого одновременно зазвучат 13 гитар!!!

Приглашаем Вас провести особенный вечер с гитарой в костёле Св. Катарины Приходите и насладитесь весенним вихрем этих инструментов! По мере приближения даты концерта, цены билетов будут возрастать.

Инф. «ЛК»

Метки: Фестиваль, Фиеста гитары 2018