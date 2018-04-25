10 привлекательных танцоров, танцующих под дождём — как не поддаться » Искушению «?

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Возможно ли признаться в любви и высказать чувства, не промолвив ни слова? Есть множество способов это сделать, но самый убедительный и чувственный – язык пластики тела. Язык танца универсален-он понятен любому человеку, независимо от его возраста, национальности или социального статуса. Театр танца «Искушение» из Санкт-Петербурга возвращается в Литву и порадует зрителей новым шоу «Признание в любви». По просьбам очарованных зрителей театр снова возвращается в наши залы.

Постановки театра — это прекрасные спектакли-шоу, объединяющие разные стили танца, изумительную музыку, романтическую историю любви, юмор и искреннее общение со зрителем. Ливень на сцене придаёт танцу особую чувственность.

В мире существует множество танцевальных трупп, но уникальность коллектива из Санкт-Петербурга — финальные номера спектакля, которые выполняются с настоящими водопадами. Для представления используется специально созданная технически сложная система. Ведь не так просто поднять огромное количество воды под потолок сцены и вовремя его собрать, чтобы не повредить сцену и защитить зрителя. Результат — эффект настоящего дождя, даже ливня на сцене — неповторимый! Но не переживайте, зонты зрителям точно не понадобятся!

Сколько раз Вам казалось, что в отношениях с любимыми вы стоите на краю бездны и готовы прервать отношения, объединявшие Вас долгие годы? А сколько раз подумали о том, что надо дорожить каждой проведённой вместе минутой? В ритме современного мира эти вопросы преследуют нас всё чаще. » Искушение под дождём» — это история великой Любви, в которой главный актёр переживает развитие своих отношений с любимой женщиной. Он делится своими чувствами, накопившимися обидами, уже словно тускнеющей любовью. Но наконец он понимает, что не стоило переступать грань, которая двух близких людей приводит к краю бездны. Он понимает, насколько они близки.

Уникальными спектаклями театра насладились уже более миллиона зрителей. Театр танца «Искушение» — один из лучших современных театров России. Три раза его спектакли были признаны «Лучшим проектом России». Коллектив вместе с самыми яркими звёздами российской эстрады и Cirque du Soleil участвовал в открытии проекта Валентина Юдашкина » Валентинов день», был почётным гостем многих фестивалей. Основной состав театра — десять невероятно привлекательных мужчин, каждый из которых по-своему уникален. В числе танцоров есть артисты классического балета, танцоры хип хопа, акробаты и даже гимнасты. Каждый из них не только танцор, но и прекрасный артист. В спектакле они демонстрирт широкую гамму эмоций — от лирики до брутальной мужской энергетики. Поддаться вихрю ярких эмоций очень легко — надо лишь глубоко вдохнуть и почувствовать страсть любви и соблазна!

Представления будут проходить 10 декабря в Клайпеде, во дворце рыбаков и 11 декабря в Вильнюсе, в концертном зале «Compensa«. Билеты распространяет Bilietai.lt

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