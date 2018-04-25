🔊 Воспроизвести

9 из 10 жителей Литвы назвали празднование 100-летия восстановления государства «успешным».

По всей стране в минувшем году прошло более тысячи мероприятий. По данным исследования Kantar TNS, в результате значительно выросло число людей, которые считают 16 февраля важной для них датой.

Это особенно характерно для молодежи до 25 лет. Но и для других возрастных групп День восстановления государственности занимает третье место по значению после Рождества и Пасхи.

Наибольшей популярностью в год 100-летия пользовались Праздник песни, «костры столетия» на взморье и проспекте Гядимино в столице, шествие «Путем государственности», концерт на Кафедральной площади Gloria Lietuvai.

Назвали люди и международные проекты – выставку стран Балтии в музее Орси в Париже, участие Литвы, Латвии и Эстонии в Лондонской книжной ярмарке.

Информация «ЛК», BNS