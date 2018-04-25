11 марта: шествие, экскурсии и бесплатный транспорт

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Движение за восстановление национальной независимости особенно активизировалось в нашей стране в 1980-х годах, как и в других республиках. 11 марта 1990 года Верховный Совет принял решение о восстановлении независимости Литовской Республики. Таким образом, Литва стала первой советской республикой, провозгласившей свою независимость.

В этот день в честь праздника во всех официальных учреждениях Литвы вывешиваются государственные флаги, на главных площадях городов проходят торжественные мероприятия с участием представителей власти и общественности, концерты и различные праздничные акции.

11 марта в Вильнюсе состоится шествие «Дорогами свободы»: жители и гости столицы приглашаются на шествие с триколором длиной 400 метров и на бесплатные экскурсии по Старому городу, которые будут вести почти 40 гидов на разных языках.

Праздник начнется в 12.00 с церемонии поднятия флагов трех Балтийских государств на площади Няприклаусомибес. Здесь можно будет увидеть роту почетного караула армии Литвы и военный оркестр. Вильнюсцы и гости столицы приглашаются для участия в шествии по пр. Гядиминаса от площади Няприклаусомибес до Кафедральной площади.

После шествия в 13.00 на Кафедральной площади начнутся экскурсии для ранее зарегистрировавшихся. Возле памятника Гядиминасу вильнюсцев и гостей столицы второй год подряд будут встречать несколько десятков гидов, которые пригласят на бесплатные пешеходные экскурсии продолжительностью 1,5 – 2 часа по самым красивым местам Старого города. У всех желающих будет прекрасная возможность полюбоваться своим прекрасным городом, вспомнить увлекательнейшую историю столицы. Регистрация для участия в экскурсиях будет объявлена 6 марта.

В 14.00 в Ратуше по традиции состоится награждение статуэтками святого Христофора юных вильнюсцев, отличившихся в области науки, культуры, искусства, спорта. Всего будет вручено 11 наград.

11 марта, когда в столице будет проходить множество праздничных мероприятий, для вильнюсцев и гостей города общественный транспорт будет бесплатным. Как сообщает муниципальное предприятие общественного транспорта Susisiekimo paslaugos, не понадобится отмечать билеты в общественном транспорте или в мобильных программах m.Ticket bei Trafi. Контролеры в этот день не будут проверять билеты у пассажиров, а будут следить за порядком на общественном транспорте.

В центр города можно будет приехать на автобусах маршрутов 1G, 6G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 и на троллейбусах маршрутов 2, 3, 4, 6, 12, 14, 17, 20. 11 марта весь общественный транспорт будет работать по расписаниям воскресного и праздничного дней.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt