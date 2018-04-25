116 мигрантов перелезли через пограничные ограждения в Сеуте и ранили полицейских

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Семь агентов Гражданской гвардии пострадали в результате нового штурма испанско-марокканской границы в Сеуте, который организовали нелегальные мигранты.

Мигрантам удалось перелезть через пограничные ограждения в районе Finca Berrocal, там же, где в конце июля произошёл массовый прорыв через границу.

Гражданской гвардии вновь не удалось сдержать поток нелегалов, и 116 человек смогли попасть на территорию Испании. Агенты отметили, что африканцы вели себя крайне агрессивно, бросали в стражей порядка палки и колюще-режущие предметы, негашёную известь и даже экскременты.

Одного из семерых пострадавших агентов пришлось госпитализировать, но в Командовании Гражданской гвардии отмечают, что его состояние не тяжёлое.

Оказавшись на территории Сеуты, нарушители границы направились в сторону Центра временного пребывания мигрантов, который в последнее время не справляется с наплывом нелегалов.

В центр прибыла машина Красного креста, чтобы оказать помощь получившим ранения при пересечении границы. Пятеро были доставлены в больницу из-за глубоких ран от колючей проволоки.

Noticia.ru