  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.07.31 Текущий номер: N30 (1170) 27 июля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

13 из 19 членов социал-демократической фракции сейма не хотят покидать коалицию

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 12:00   |   1 комментарий

Из коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых (“аграриев”) не хотят уходить 13 из 19 членов фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) в парламенте, заявил староста фракции Андрюс Палёнис.

В интервью порталу delfi.lt он сообщил, что из оставшихся шести политиков трое считают, что следует покинуть правящее большинство, а еще трое считают, что для ухода нужны серьезные аргументы.

А. Палёнис опросил социал-демократов в сейме четверг по телефону.

Сейчас отделения ЛСДП решают, должна ли партия покинуть коалицию. Ответ должен быть дан до сентября. Окончательное решение по этому вопросу примет совет партии.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (83.181.89.237) Солдат пишет:
    2017 07 30 at 12:23

    Надо заставить. Методы есть разные.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿