15 историй 2017 года, которые лучше не забывать

«Память слабеет, если ее не упражняешь», – сказал Цицерон. «Если теряешь интерес ко всему, то теряешь и память», – добавил Гете. «Литовский курьер» в последнем номере уходящего года упражняет память и не хочет, чтобы вы, читатель, теряли интерес к происходящему. Тем более, что год был более чем насыщенный на события, и вспомнить действительно есть о чем. Мы собрали наиболее яркие, на наш взгляд, истории.

1. Бедность и не только

Продолжая победоносное шествие за увеличение расходов на оборону, в январе власти увидели очевидное: главная угроза национальной безопасности – бедность. Именно коррупция и бедность представляют не меньшую угрозу для безопасности нашей страны, чем внешние риски. Формула родилась во время обсуждения новой стратегии национальной безопасности страны. «Коррупция разрушает государство изнутри. Нам следует подсчитать, какие убытки несет государство из-за коррупции. Сегодня глава Службы спецрасследований упомянул, что они могут достигать 20% бюджета страны, а это – громадные потери. Второй аспект – это социальная отчужденность и бедность», – говорил глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас. Конечно, не обошлось и без традиционных внешних угроз и старых страшилок, но на внутреннее положение общества через призму угрозы всей государственности посмотрели впервые. И в этом же, 2017 году, Евростат официально признал: в стране не на грани нищеты, а за гранью бедности, живет треть населения.

2. «Накормили» оружием

Весь год в Литву то приезжала, то уезжала тяжелая военная техника. В марте – немецкие танки, потом их сменяли американские, даже летом на учения знаменитые системы Patriot доставили. А к концу года отчитались – прибыли первые, пусть и учебные, но уже свои – немецкие броневики Boxer. Их решили переименовать в литовские Vilkas, то есть «Волк». Пусть враг боится! Между прочим, это самый дорогой контракт в истории военных закупок Литвы – свыше 800 млн евро. Группировка войск под командованием Германии не снижалась, а союзники из других стран сменяли друг друга. В сентябре в буквальном смысле ждали едва ли не агрессии со стороны России – стартовали учения «Запад-2017». Как стартовали, так тихо и закончились. Однако наши чиновники горделиво объявили: нападения не произошло из-за решительности самой Литвы. Мы морально буквально отбили коварные планы, когда продемонстрировали всему миру, что мы готовы защищаться! А под шумок заявили, что темпы трат на вооружение Литве ни в коем случае нельзя сворачивать. Пусть потенциальный враг так и не напал, хотя это нападение рекламировали весь год. «Действительно, 2% – это то дно, которого мы должны были достичь и от него оттолкнуться. Повторюсь, но ситуация такова, что наша армия впервые в этом году на 100% экипирована обмундированием. Однако стрелковое ополчение используется не полностью, здесь и в других областях нам еще многого не хватает», – сказал министр обороны Раймондас Кароблис. И от греха подальше еще в январе решили строить забор с Калининградской областью. В декабре отчитались: от России – отгородились!

3. Скандальный парламент

А в парламенте также не обошлось без скандалов. И тоже из-за тени Кремля. Должность вице-спикера покинул социал-демократ Миндаугас Бастис. Его обвинили в связях с российской госкорпорацией «Росатом», бывшим агентом КГБ, «пропагандистским» журналистом российского ТВ Эрнестом Мацкявичюсом, и даже с мафией. М. Бастис все отрицал, но Конституционный суд вынес решение – присягу нарушил! Совсем другая история у многодетного депутата от «Порядка и справедливости» Кястутиса Пукаса. Его обвиняют в харрасменте (модное понятие этого года), домогательствах к своим помощницам или кандидаткам на эту должность во время собеседований. И тут Конституционный суд вынес вердикт: виновен. Обоим грозит импичмент, но уже в следующем году. Кроме того, произошло много скандалов поменьше: социал-демократа Артураса Скарджюса обвиняли в лоббировании интересов представителей ветряной энергетики, Линаса Бальсиса – в пьянстве на рабочем месте, а под конец года под горячую руку попал даже спикер парламента Викторас Пранцкетис, который забыл задекларировать сделку об аренде земли своей супруги с одной из компаний Рамунаса Карбаускиса. Да и сам Карбаускис чуть ли не связан по рукам и ногам Кремлем, ибо его агроконцерн покупает удобрения в России, и даже глава Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас в бытность профсоюзной деятельности искал контакты в посольстве России. В общем, что ни день, то в Сейме – новый скандал. Так и прожили год.

4. Неугодная олигархия

Весь год не умолкала история вокруг нового вселитовского спрута – империи MG Baltic, которую прокуроры обвиняют в попытке скупки сразу двух партий: Движения либералов и Партии труда. В декабре дело было передано в суд, следствие завершилось. Громкие слушания нас ожидают уже в наступающем 2018 году. Главный фигурант от концерна – Раймондас Курлянскис – продал свои акции и ушел из компании, рукава засучили, готовясь к защите, и либералы. К концу года мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что не будет добиваться поста председателя партии, руль перенял Эугениюс Гентвилас. Сама политическая сила, как юридическое лицо, также под следствием. Да еще и умудрилась потерять государственные дотации из-за незаконного финансирования партии. «Правительство придерживается четкой позиции, что нет никакого круга неприкосновенных. Не важно, кто совершает или кто подозревается в коррупционной деятельности, вне зависимости от партийной принадлежности, ранга и прочего – никакой индульгенции быть не может», – грозно в январе говорил премьер Саулюс Сквярнялис. Правда, пока поход на олигархию только против одной бизнес-структуры, да и то он случился до избрания «аграриев» и восхода звезды С. Сквярнялиса. Как известно, Элигиюса Масюлиса обвинили в получении крупной взятки еще весной 2016 года.

5. Грезы остались грезами

Два года переговоров, еще полгода согласований, и, наконец, первая пробная партия литовской молочной продукции в январе отправилась в Китай. Груз – символический, но дал старт ожидаемой практической части диверсификации рынков после начала войны санкций между Западом и Россией и кризиса молочной отрасли Литвы. С этого момента – победа, объявили в те дни чиновники. Сейчас литовская продукция рекой прольется на Поднебесную. Одна из крупнейших молокоперерабатывающих компаний Vilkyškių pieninė направила первый груз своей продукции в Китай. 20 тонн литовской моцареллы. Груз отправлен судном 12 января. В августе 2016 года Китай утвердил список из 16 литовских молокоперерабатывающих компаний, которые могут экспортировать продукты на этот гигантский рынок. Литве китайский рынок крайне важен после августа 2014 года, когда Россия ввела ответные санкции против ЕС на пищевые продукты и Литва утратила этот прибыльный рынок экспорта. Шампанское в тот день действительно открыли, правда, к концу года оказалось, что пробные партии (не только эта, не только в Китай, и не только молочной продукции) так и остались пробными.

6. «Бролюкасы» подвели

Сразу две истории за год произошли с Латвией, которые в очередной раз подтвердили, что страны Балтии – никакие не сестры, а в первую очередь конкуренты. Литва полностью отгородилась от Беларуси стеной критики в вопросе Белорусской АЭС. Парламент признал станцию глобальной опасностью и законом запретил покупать с нее электроэнергию. Следующим этапом стал поиск солидарных соседей. И сразу – осечка. Латвия Литву не поддержала. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс сказал, что вопросы безопасности он постоянно поднимает на встречах с представителями Беларуси и МАГАТЭ, но одновременно добавил, что БелАЭС стала вопросом внутренней политики Литвы, в который он не будет вмешиваться. А под конец года и вовсе печальная история. Еврокомиссия оштрафовала «Литовские железные дороги» на 28 млн евро за разобранные в 2008 году пути от нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Это признано нарушающим конкуренцию поведением. Почти как в свое время в Брянской области сломался нефтепровод «Дружба». В Литве тогда сильно возмущались плохим соседом Россией, а сами поступили точно так же по отношению к Латвии. «Стоит понять, что латыши – и братья, и конкуренты. Они могут назвать разные суммы, мы слышали гипотетически большие суммы, но если нет оснований, то цена их искам – ноль», – пытался возмущаться бывший глава Klaipėdos nafta, а сегодня гендиректор «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка. Но в итоге – штраф 28 млн евро и еще 20 млн придется потратить на восстановление разобранного участка.

7.Правительство «профессионалов»

В декабре исполнился ровно год, как правительство Саулюса Сквярнялиса вступило в свои полномочия. Кто из министров был самым ярким и запомнился обществу? Какие успехи и неудачи преследовали кабинет министров? И если заговорили про неудачи, то в эти дни обозреватели напоминают кабинету министров Саулюса Сквярнялиса о неисполненных предвыборных обещаниях. А их, как известно, было множество. И начало борьбы с эмиграцией, и сокращение социального разрыва с бедностью, и победа над алкоголизмом, и сокращение цен на лекарства. Что-то реализовывать действительно начали, пусть и не с настолько ожидаемым результатом, за что-то и вовсе не брались. Но если говорить о министрах, то бесспорным лидером и самой яркой звездой за год стал глава Минздрава Аурелиюс Вярига. Именно он стал символом борьбы с пьянством, хотя торговые сети в один момент обошли Закон о запрете акций на алкоголь, внедрив скрытые акции с надписями «Дни вкуса», «Рекомендуем» и пр. Именно он – автор анонимных ревизоров в аптеках, после чего даже лекарство от изжоги стали продавать исключительно по рецептам. Сам премьер Саулюс Сквярнялис своего подопечного защищает и надеется, что он останется таким же активным и в следующем году. «Прошел год, достижения действительно разные, но и условия разные, разные министерства», – рассуждал глава кабинета министров. И как в воду глядел. Уже через несколько дней, в новом 2018 году, семейные врачи будут предлагать жителям заполнить тест на проверку – а не скрытый ли ты алкоголик? Ну а самым тихим членом правительства, кого СМИ за этот год упоминали меньше всего, по данным мониторинговой компании Mediaskopas, стал глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас. Что касается государственных ведомств, то за год перетрясли едва ли не всех, кого могли. Сменилось руководство «Литовских железных дорог», налоговой инспекции, Департамента туризма, гражданской авиации, Центра регистров, Департамента тюрем и других учреждений. Всего – двадцать руководителей.

8. Страшный Трамп, которому подложили «свинью»

В январе состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Его избрание стало шоком для Литвы, но к середине года страсти поостыли. Новый хозяин Белого дома оказался не таким суровым, о чем-то мило за год на разных встречах дважды беседовал с президентом Далей Грибаускайте, и вообще, вроде как не демонстрировал к странам Балтии в целом какой-то враждебности. За год в наш регион то и дело прилетали высокие чины из Вашингтона, и регулярно демонстрировался посыл: мы с вами, мы вас не оставим. А в конце года президент США принимает решение о переносе посольства в Израиле в Иерусалим, и грозит странам, которые осмелятся осудить его за такое решение. И в ООН многие благоразумно воздерживаются от голосования за принятие резолюции с осуждением США. Но не Литва! Мы – осудили. Дональд Трамп тем временем заранее пообещал, что список тех, кто его осудил, будет у него постоянно перед глазами, и уже исходя из него он будет принимать решения о поддержке таких государств. Ну а поскольку все произошло совсем недавно, то, думается, ответ в Литву «прилетит» уже в 2018 году. Разочарование позицией Литвы уже выразил и Израиль.

9. Насилие, шокировавшее общество

Весь год по стране гремела новая президентская кампания «За безопасную Литву». Благое намерение с результатами, которых быстро ожидать не стоит. По стране открывались кризисные центры, службы экстренной помощи, но прорывы насилия все равно продолжались. Пожалуй, самой страшной стала история в начале года: отчим и родная мать, по подозрению правоохранительных органов, до смерти избили четырехлетнего ребенка за то, что он за завтраком не справился с домашним заданием из садика. Извергам грозит пожизненное заключение, но страшнее то, что в провинции, да и в крупных городах, подобное случается с пугающей регулярностью: похожий случай произошел и в 2016 году, когда отец в колодце зимой утопил двух детей. В Каунасе тем временем судят женщину, которая собственному ребенку вводила ядовитые препараты, симулируя его якобы хроническую болезнь, что привело к смерти ребенка. Парламент срочно принял законы, которые ужесточают наказание за насилие в ближнем окружении, по стране готовят специальные антикризисные мобильные группы. Сможет ли это снизить уровень насилия – очевидно, узнаем в следующем году.

10. «Исчез» еще один Алитус

Население в 2017 году продолжало активно эмигрировать. До декабря свой отъезд задекларировали 54 тыс. жителей страны. В 2016 году – 52 тыс. человек. Для сравнения: население Алитуса составляет 52 тыс. человек. Это шестой по численности город страны. И никто ничего сделать с таким оттоком пока не может. «85% жителей принимают решение выехать из страны из-за маленьких зарплат, вторая причина связана с профессиональной жизнью и профреализацией. Таковы были результаты опроса людей. Нам нужно решать, как поднять доходы населения», – в декабре этого года на специальной конференции об эмиграции говорил экономист Рокас Граяускас. Через 20 лет, по прогнозам экономистов, демографическая ситуация может выглядеть еще печальнее. Если сегодня на 100 трудоспособных жителей приходится 26 пенсионеров, то через 20 лет их станет 50. Более того, навсегда покинуть Литву после окончания школы либо гимназии твердо намерен каждый третий ученик старших классов. Эти шокирующие данные получены в результате закрытого опроса 1243 школьников по всей Литве. На вопрос – думаете ли вы об эмиграции, более 80% учеников ответили утвердительно! Каждый пятый не прочь получить высшее образование за рубежом. Опрос провела компания, объединившая 65% школ Литвы под крышей электронного дневника Tamo. «31% учеников старших, 12 старших классов хотели бы эмигрировать навсегда. 44% опрошенных эмиграцию связывают с возможностью заработать, получить образование, попутешествовать и т. д. 22% ответили, что не планируют уезжать за рубеж», – комментировала цифры представительница разработчика электронного дневника Tamo Моника Крилавичене. Свой сценарий в этом году представил и Евростат. И его пропишем словами. Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч человек. Столько, по прогнозам Евростата, будет проживать в Литве в 2080 году. Уже в середине века нас будет всего два миллиона. При этом население соседей по Балтии – Латвии и Эстонии – сокращаться так драматически не будет. И последняя цифра. В 2001 году литовские школы посещали свыше 600 тысяч учеников, а сегодня – чуть более 300 тысяч, или почти вдвое меньше. «Демографическая яма оказывает пагубное воздействие на всю систему образования. За 17 лет во всей Литве число школьников во многих самоуправлениях уменьшилось в два, три или даже три с половиной раза. Близится тот день, когда во многих самоуправлениях, особенно приграничных, останется только по одному детскому саду. Это – драма для этих регионов, государства и молодых людей», – сказал руководитель журнала «Рейтинги» Гинтарас Сарафинас.

11. Референдум о двойном гражданстве

Пусть и не на территории Литвы, но литовцев по паспорту еще можно сохранить. Но сохранить – только через институт двойного гражданства. А этот вопрос в Литве завис на десятилетия. В этом году появилось хоть какое-то понимание. Конституционный суд постановил, что ввести двойное гражданство возможно только через референдум, а это, похоже, стало худшим сценарием для литовской диаспоры. Ее представители опасаются, что из-за требований высокой явки плебисцит не состоится, а с ним навеки закроется и путь ко второму паспорту. «Разъяснения уже не нужно ждать – его предоставил Конституционный суд. Сейчас все зависит от воли членов Сейма. Они должны прийти к общему решению, каким путем идти дальше. Мы не можем на это повлиять», – говорила представительница Сообщества литовцев США Лаура Виджюнайте.

12. Пенсий не будет

В уходящем году специалисты подсчитали, а что при всей этой демографии ожидать сегодняшним трудящимся, то есть будущим пенсионерам? Через 30 лет в Литве за государственную пенсию прожить не получится, единственный выход из положения – уже сейчас начинать самостоятельно копить сбережения на старость. И экономить. Такой вывод следует из проведенного социологического исследования. Получая сегодня среднюю заработную плату, через лет 30-40, став пенсионером, житель будет получать лишь 246 евро. Эти цифры основаны на просчетах нынешней пенсионной системы. Для сравнения, в Германии размер средней пенсии – 1300 евро.

13. Литва – на скамье подсудимых

Неожиданное продолжение в этом году получила уже подзабытая история вокруг секретной тюрьмы ЦРУ в Литве, где, как предполагают международные организации по защите прав человека, пытали подозреваемых в терроризме. Литва – как фигурант суда Гаагского трибунала. Звучит фантастически, но, увы, это правда. Прокурор Международного уголовного суда попросила судей разрешить начать расследование относительно преступлений во время афганской войны, в том числе возможных пыток подозреваемых в терроризме в секретном центре задержания в Литве. В обращении утверждается, что преступления могли осуществляться в похожих центрах в Польше и Румынии. Сообщения о возможной тюрьме ЦРУ на бывшей конной базе в Антавиляй в американских СМИ появились в 2009 году. В Литве ситуацию выясняют парламентская комиссия и правоохранительные органы, расследование прокуроров с перерывами длится по сей день, а правоохранительные органы Литвы обращались за помощью к США, Польше, Румынии. Долгое время официальный Вильнюс придерживался позиции, что у страны нет данных о том, что в секретных центрах ЦРУ в Литве содержались заключенные, однако сам факт оборудования тюрьмы – доказан.

14. Узаконили букву W

Главный административный суд Литвы впервые принял окончательное и не подлежащее обжалованию решение по поводу написания буквы w в идентификационной карточке и паспорте в деле Вардын (Wardyn).

Фамилия Вардын многим прекрасно известна благодаря одной семье, которая одной из первых еще 10 лет назад начала бороться за право писать в документах фамилию на оригинальном языке. Принимая решение, суд учитывал как разъяснения Европейского суда справедливости, так и фактические обстоятельства. Гражданке Литвы выдано новое свидетельство о браке, также водительские права с буквой w.

15. Один символ рушится, другой – разжигает

В марте на горе Гядиминаса столицы произошел очередной оползень. На этот раз сразу в 40 квадратных метров. Главный символ страны спасали весь год, а к зиме пришли к выводу, что одних миллионов не хватит, а приводить в порядок историческое место будут несколько лет. Столь масштабны разрушения. «Оползни точно еще будут, но наша цель – сделать так, чтобы их количество сокращалось и чтобы мелкие оползни не превратились в один большой», – говорил вице-министр культуры Литвы Реналдас Аугустинавичюс. Перед самым католическим Рождеством на территории горы Гядиминаса правительство вынуждено было объявить о введении ЧС в масштабах всей страны, чтобы можно было в случае необходимости привлечь к спасению объекта армию, полицию, пожарных, а также финансовые резервы. А пока один символ разрушался, из-за другого ожесточенно спорили. Почти весь год продолжались строительные работы по обновлению площади Лукишкес. Параллельно шел конкурс по выбору памятника. Страсти вокруг скульптуры Витиса не утихали до конца года. «Будет ли там стоять скульптура Витиса с герба Литвы или не будет – это, конечно, важно, но не срочно. Важнее завершить строительные работы поскорей, чтобы площадь Лукишкес стала доступным объектом отдыха, прогулок, привлечения туристов, как было раньше, а монумент потом поставим, пока что ни один не вдохновляет», – гасил страсти мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. В начале ноября площадь Лукишкес предстала во всей своей красе. А народ проголосовал за Витиса, однако комиссия утвердила партизанский холм-бункер и полмиллиона евро на его реализацию. Однако проект-победитель оказался технически не подготовлен. Разразился скандал. «Если министерство не может, мы сами установим его за свои деньги, только не мешайте нам. Мы сами можем организовать празднование 100-летия восстановления независимости. Кроме того, министр культуры должна подать в отставку», – горячился политолог Довилас Пяткус. В итоге Сейм решил законодательно закрепить за Витисом право стоять на площади. Открытие мемориала – каким бы он ни был – запланировано на декабрь следующего года.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: MG Baltic, N52 (1192) 28 декабря, бедность, БелАЭС, военная техника, Дональд Трамп, истории, МАГАТЭ, пенсии, Саулюс Сквярнялис, символ