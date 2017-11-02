15 причин полюбить Грузию

Выставка Кети Матабели в Литве

«Дом искусства и аромата Грузии» готовится к своему двухлетнему юбилею. За этот по-настоящему короткий срок его успели узнать и полюбить жители Каунаса и не только… Из разных уголков Литвы, а также из ее столицы тянутся сюда поклонники грузинского изящного и кулинарного искусства.

Благодаря стараниям хозяйки дома, Кристины Баранаускайте, искусствоведа по образованию, Грузию на выставках представляли известные современные художники: Гурам Хетсуриани, Нино Чакветадзе, Буба Арабули, а также грузинский фотограф Георгий Квавилашвили и влюбленная в Грузию литовка Рамуне Кярдокайте-Власянкене.

В «Доме искусства и аромата Грузии» 28 oктября открылась выставка грузинской художницы Кети Матабели «История Грузии. Вариации», на которой представлены коллажи, созданные ею в последнее время. 15 коллажей – это еще и 15 причин полюбить Грузию, попутешествовать в мире ее истории и искусства. Выставка объединяет три художественных цикла и темы: «Витязь в тигровой шкуре», Пиросмани и Старый Тбилиси.

Художник Кетеван Матабели принадлежит к поколению восьмидесятников, которые при условиях относительной свободы мышления, в знак протеста перед десятилетиями господствующего реализма, противопоставили вымышленное действительности. Они стали открыто интересоваться ранее запрещенными вопросами в сфере философии, религии, истории и литературы, заниматься их осмыслением и свободной интерпретацией. И так постепенно, в соответствии с развитием любимых тем и мотивов, сформировался стиль художников этого поколения. Создавая свою неземную живопись, Ираклий Парджиани вдохновлялся грузинскими фресками и иконографией, а Гия Бугадзе не просто слушал Вагнера и Малера, а также и рисовал услышанное. В те годы молодая и смелая художница Кети Матабели черпала свое вдохновение в произведениях Г. Табидзе, М. Булгакова, М. Метерлинка и особенно в поэме великого грузинского поэта XII столетия Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Уже больше чем три десятилетия она работает над этой темой, используя различные формы выражения: станковую живопись, коллаж, декупаж, инсталляцию и т. п.

Коллажи Кети Матабели широко известны в Грузии. Год за годом разные издания «Витязя в тигровой шкуре» (на грузинском и других языках) иллюстрировались ее произведениями. Но Кети Матабели не просто рисовала и создавала свои коллажи, а в течение тридцати с лишним лет в буквальном смысле изучала одно из самых глубоких произведений мировой литературы, читая и перечитывая грузинских и зарубежных авторов, которые в зависимости от их целей касались тех или иных вопросов поэтики, философии и религии, а также и политики в связи с разбором текста Руставели.

Серию коллажей, которую Кети Матабели создала впоследствии, нельзя назвать иллюстрациями, как и первую, живописную серию. Это больше похоже на отношение художника к бессмертной поэме Руставели, единство символов и ассоциации, вызванных долгим и детальным анализом текста, анализом, который основывается на изучении теоретических исследований и исторически существующих иллюстраций «Витязя в тигровой шкуре». Коллажи эклектичны, что говорит об уникальности и вместе с тем об универсальности поэмы. Их основу часто составляют миниатюры XVIII века, но также используются самые различные детали из декоративного оформления бордюр старинных рукописей, из репродукций нотных тетрадей, а также цитаты из разных литературных произведений, алфавит и шрифты разных языков, указывая тем самым на общечеловеческое значение этого произведения. И это еще не все: художница разрушает временно-пространственные преграды, включая в свои работы фрагменты из грузинских, персидских, романских, японских и др. миниатюр, из работ таких художников, как Шагал и Клее…

24 апреля в Страсбурге, в здании Европейского совета празднично открылась совместная выставка Кети Матабели и ее супруга, известного грузинского художника, ректора Тбилисской художественной академии Гии Гугушвили под названием «Фрагменты из истории». На ней были представлены выставка Кети Матабели «Витязь в тигровой шкуре» Руставели и «Парцыфаль» Эшенбаха, а также живописные работы Гии Гугушвили на разные темы. Тема выставки Кети Матабели не случайна: автор нам показывает связь между этими двумя произведениями Средневековья (которые, по мнению некоторых специалистов, объединяет одна и та же тема – поиск Грааля) и таким образом желает подчеркнуть принадлежность грузинской культуры к общеевропейской.

В «Доме искусства и аромата Грузии» литовцев ждут приятные открытия и огромное эстетическое удовольствие. А те, кто уже знаком с Грузией, будут тронуты видами Тбилиси и воспоминанием до глубины души любимых полотен Пиросмани.

Выставка продлится до 1 декабря.

Алина Окропиридзе

Метки: N44 (1184) 2 ноября