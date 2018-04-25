16 февраля — в столице бесплатный общественный транспорт

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16 февраля, в День восстановления Литовского государства, общественный транспорт в столице будет бесплатным. В центре города горожан и гостей ждут различные мероприятия, концерт и 70 костров, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

«В День восстановления Литовского государства в Вильнюсе состоится множество мероприятий, которые посетят как горожане, так и гости. Все они по случаю 16 февраля смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Мы хотим, чтобы сообщение в этот день было как можно более простым и удобным, чтобы не было заторов в центральной части столицы. Напоминаем, что бесплатным общественный транспорт будет во время всех трех праздников – 16 февраля, 11 марта и 6 июля, а также 22 сентября – в Международный день без автомобиля», – сказала директор предприятия самоуправления Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене. Контролеры 16 февраля не будут проверять наличие билетов, будут только следить за порядком в транспорте.

В центр Вильнюса можно приехать на автобусах 1G, 6G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 и троллейбусах 2, 3, 4, 6, 12, 14, 17, 20 маршрутов. 16 февраля транспорт будет ходить по воскресному расписанию.

В этот день жители могут бесплатно пользоваться стоянками «Паркуйся и езжай» на ул. Укмергес, 246 (у ТЦ Senukai), на ул. Селю, 62 (Жверинас) и В. Герулайче, 1 (у бизнес-центра Technopolis). Оставив автомобиль на этих стоянках, можно ехать в город на общественном транспорте.

Во время праздничных мероприятий возможны небольшие отклонения в расписании автобусов – 1G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 и троллейбусов 2, 3, 4, 12, 14, 17, 20, 21 маршрутов. После мероприятий будут курсировать ночные автобусы: 101N, 102N, 103N, 104N, 105N, 88N.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt