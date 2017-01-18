16:1 не в пользу налогоплательщиков

2017 год начался повышением по крайней мере шестнадцати налогов. Начиная с подорожавших бизнес-патентов, обложенных более высокими налогами авторских договоров до более высоких акцизов. От повысившихся в очередной раз государственных поборов до пособий по безработице, которые будут облагаться налогами уже с июля. Снижение налогов? Изменен размер не облагаемых налогами доходов, который пополнит карман человека со средним заработком на 8 евро. Почему и 2017-й начинается не в пользу налогоплательщиков?

Первая причина – было остановлено действие Трудового кодекса, большинства же налогов – нет. Объяснение примерно таково: прошлая власть летом сделала много налоговых изменений, так неужели новая власть сейчас возьмет да и остановит работу прошлой власти? Однако такое объяснение неубедительно. Основная часть социальной модели – Трудовой кодекс – оказался в бездействии, несмотря на то, что его приняла бывшая власть. Новое парламентское большинство могло быть, по крайней мере, честным и сказать, поддерживает ли оно все новые налоговые изменения. Если нет, то не допустить вступления в силу новых налогов. Так, как остановило действие нового Трудового кодекса.

Вторая причина – нужны деньги. Все власти изменяют налоги, а вернее – повышают, поскольку нужны деньги для реализации планов власти. Было обещано повысить зарплаты бюджетникам, повышать пенсии. А откуда взять деньги? Легче всего – с налогоплательщиков.

Ясно, при большом желании можно было бы зачерпнуть деньги из прудов чиновничьей неэффективности. Бюджетные расходы, государственные предприятия, неэффективное управление государственным имуществом – там кроются суммы, которых хватило бы и еще осталось. Но бюджетные расходы трогать трудно – тогда бы надо было реформировать общественный сектор (а не только говорить об этом). Государственные предприятия? Они постоянно находят причины, почему можно не платить дивиденды в бюджет. Государственное имущество? Оно все еще святая неприкосновенность. Государственное имущество существует для того, чтобы власть им владела, а не для того, чтобы оно служило налогоплательщикам.

Вот и остаются налогоплательщики. Они слишком заняты зарабатыванием денег и уплатой налогов, чтобы организовывать протесты или слоняться по коридорам власти. А если и побурчат, то какой-нибудь живущий за счет налогоплательщиков политик втолкует им, что они слишком мало стараются для уплаты государственных налогов. Покажите мне власть, которая поступает иначе?

Третья причина – «уравнивание налогов». Уравнять правила само по себе было бы инициативой, которую следует приветствовать. Только почему все инициативы «уравнивания» налогов заканчиваются их повышением? Если только у нас вот такая ситуация: когда Йонас платит 20 проц., а Пятрас – 40 проц., появляется какой-то «налоговый утюг» и говорит: «Пусть Йонас тоже платит 40!»

Но ведь можно и по-другому. Можно предложить, чтобы и Пятрас платил 20. Или чтобы оба платили по 30 проц. Тоже были бы равные правила. Почему налоги уравнивают, только повышая их? «Налоговый утюг» ответит, что в Литве налоги и так слишком низкие. А вообще – нужны деньги.

Может, и нужны, но тогда давайте называть вещи своими именами. Подогрев воды до комнатной температуры – это «подогрев», а не уравнивание с комнатной температурой. Если налоги Йонаса повышаются до уровня налогов Пятраса, то это повышение налогов, а не «уравнивание».

Четвертая причина – разъясняют, что это, мол, не повышение налогов, а вовлечение людей в систему страхования. Понимай так: налогоплательщик почти должен быть благодарным за то, что власть заставила его участвовать в системе страхования за его же деньги.

Откуда такая повышенная забота о налогоплательщике? Вернемся к банальной причине – нужны деньги. Размер пенсий зависит от политических обещаний, а количество денег в государственной системе – от реальности, т. е. сколько их приносят налогоплательщики. Если обещания расходятся с реальностью, то надо увеличивать количество денег в системе. Поскольку государственная пенсионная система не накапливает, не инвестирует, а только занимается сбором и дележом денег, то количество денег в системе можно увеличить только за счет повышения налогов или за счет увеличения числа участников, т. е. вовлекая в нее не участвовавших ранее.

Что со всеми этими налогами могла бы быстро сделать власть, если она действительно добивалась бы изменений, а не еще одного повышения налогов?

Во-первых, отложить введение новых налогов до тех пор, пока будут разрешены вопросы Трудового кодекса. Если Трудовой кодекс не либерализирует трудовых отношений, то

незачем повышать связанные с этим налоги, например, более высокие налоги на срочные трудовые договоры. В то же время можно будет детально ответить на вопрос, обязательно ли повышать налоги на авторские договоры, и на другие вопросы, на которые не осталось времени.

Во-вторых, разрешить всем вновь страхующимся людям самим выбирать, хотят ли они быть застрахованными или нет. Коль уж говорят, что вовлечение в систему страхования – это не повышение налогов, а польза для самого человека – может, и стоит разрешить самому человеку решать это, а не решать за него.

В более широком смысле надо вспомнить, что при увеличении числа застрахованных будет расти и количество выплат. Но из-за демографической ситуации в будущем будет меньше налогоплательщиков и они будут иметь более низкие доходы. А поскольку государственная пенсия основывается на обещаниях, то обещания могут быть невыполнимы: например, увеличиваться возраст, когда можно будет получать пенсию, размер государственной пенсии никогда не сможет догнать растущих цен и пр. Уже на протяжении 26 лет политики повышают не самостоятельность и ответственность людей за свое будущее, а пополняют ряды тех, кто обложен налогами, и тех, кому что-то обещано.

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка

Метки: N3 (1143) 19 января, Жильвинас Шиленас, Мнение, налоги, налогоплательщики