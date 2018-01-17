18 января – День прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом. В поздравительном письме говорится:

«Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с 75-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда!

День, когда армии Ленинградского и Волховского фронтов освободили от врага южное побережье Ладожского озера и восстановили сухопутную связь с осажденным городом, стал священной датой в истории Санкт-Петербурга и всей страны. Мужество и героизм защитников и жителей блокадного Ленинграда всегда будут жить в памяти потомков. Ваш подвиг стал символом победы добра над злом.

Сердце каждого ленинградца, петербуржца навсегда преисполнено благодарностью за то, что несмотря на все лишения и испытания, вам удалось отстоять наш город, сохранив его неповторимое величие и красоту. Сегодня наша главная сыновья обязанность продолжать заботиться о вас, где бы вы теперь ни проживали.

Мы искренне признательны за вашу активную гражданскую позицию, большой вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и деятельное участие в патриотическом воспитании молодежи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой жизненной энергии, бодрости духа и мирного неба над головой».

Инф. «ЛК»

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