19 апреля состоятся дебаты Зеленского и Порошенко

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Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации, сообщает УНИАН.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский», куда пригласил на дебаты своего оппонента во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского. Однако Зеленский не пришел на стадион, заявив, что его штаб не соглашался на проведение дебатов 14 апреля. В виду отсутствия оппонента Порошенко использовал присутствие журналистов для предвыборной агитации.

NEWSru.com.il