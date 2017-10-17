2% ВВП на военные расходы уже мало?

Министр обороны Раймундас Кароблис сообщил, что в проекте бюджета на 2018 год военные расходы страны должны составить 2,06% ВВП.

Парламентские партии договаривались достичь в следующем году планки 2%. Ранее предполагалось, что натовского стандарта, выполнения которого требует от партнеров по НАТО Дональд Трамп, удастся достичь лишь в 2020-м.

Раймундас Кароблис сообщил, что в проекте бюджета на 2018 год заложены военные расходы в размере 873 миллиона евро. В этом году Литва выделила армии 723 миллиона 800 тысяч евро, что составляет 1,8% ВВП.

Вокруг оборонных расходов Литвы политики ведут споры. Так, премьер-министр Саулюс Сквярнялис и Раймундас Кароблис говорили о возможности достичь 2,5% ВВП. Президент Даля Грибаускайте не против преодоления планки 2% ВВП, но считает, что уровень расходов будет зависеть от экономической ситуации. Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас заявил: 2% ВВП достаточно, а остальные средства следует направить на решение социальных проблем.

«В соответствии с национальным соглашением и обязательством перед НАТО мы достигли этих 2% от ВВП. И все: все дискуссии и предложения увеличить финансирование обороны, подписывать новые соглашения, на наш взгляд, абсолютно несвоевременны потому, что для национальной безопасности точно так же важно и другое: бедность, социальное отчуждение и социальное неравенство. Для решения этих проблем следует сконцентрировать ресурсы экономического роста», — считает Палуцкас.

По стандартам НАТО, страны Альянса обязались стремиться выделять на оборонные нужды 2% ВВП. Литва и Латвия впервые достигнут этого показателя в следующем году. В этом году этот порог переступили США, Греция, Великобритания, Эстония, Польша и Румыния.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, ВВП, военные расходы, Раймундас Кароблис