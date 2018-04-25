2018 год может стать одним из самых жарких

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Метеорологи называют 2018 год одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации, сообщает Science Daily.

Текущий 2018 год может попасть на четвертую строчку в рейтинге самых жарких с начала фиксируемых метеонаблюдений.

Средняя температура за десять пошедших месяцев превышает показатели доиндустриального уровня – 1850-1900 годов. Глобальная средняя температура в 2018 году превысила показатели тех времен почти на 1 градус по Цельсию.

Также ученые отмечают, что 20 самых жарких лет за всю историю метеонаблюдений приходятся на последние 22 года.

Предыдущий 2017 год также попал в список самых жарких с показателем в 1,1 градус Цельсия выше показателей доиндустриальной эпохи.

korrespondent.net