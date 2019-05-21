26 мая в Мадриде муниципальные выборы

🔊 Воспроизвести

26 мая в Мадриде состоятся муниципальные выборы, в которых примут участие 19 партий. Согласно предварительным опросам, основными претендентами на пост главы муниципалитета — алькальда – являются представители 5 партий: победившей на выборах левоцентристской Социалистической рабочей партии (PSOE), Мадрид плюс (MásMadrid), возглавляемой нынешнем мэром Мадрида, Эмануэлой Кармена, центристской «Граждане» (Ciudadanos), консервативной Народной партии (PP) и ультраправой Вокс (Vox).

Следует отметить, что 26 мая в Испании состоятся одновременно выборы в Европарламент и выборы в парламенты двенадцати автономных сообществ (Арагон, Астурия, Балеарские острова, Канары, Кантабрия, Кастилия-ла-Манча, Кастилия-и-Леон, Эстремадура, Сообщество Мадрид, Мурсия, Наварра и Риоха).

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) по итогам выборов, которые состоятся 26 мая, может вернуть себе управление сообществом Мадрид после 24-летнего правления правой Народной партии, свидетельствуют результаты исследования Sigma Dos для газеты El Mundo.

Ожидается высокая электоральная активность.

azertag.az