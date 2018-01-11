27-я годовщина Дня защитников свободы

Литва отмечает 27-ю годовщину со дня трагических событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни и здания парламента. С 11 по 17 января памятные мероприятия пройдут по всей Литве. В День защитников свободы Литва вспоминает исторические мгновения 1991 года, продемонстрировавшие единство и самоотверженную решимость ее жителей, и чтит память погибших за восстановленную независимость государства.

12 января, в пятницу, в 8 час. во всех школах Литвы, учреждениях и организациях в память о защитниках свободы пройдет гражданская акция «Память жива, потому что свидетельствует» – на 10 минут будут зажжены свечи; в 10 час. состоится торжественное построение защитников свободы в Галерее защитников свободы Литвы (первое здание Сейма); в 19 час. на пл. Няприклаусомибес будут зажжены костры памяти; в 19.30 состоится час Саюдиса.

В пятницу костры памяти также будут зажжены около Вильнюсской телебашни (17.30) и около здания Национального радио и телевидения Литвы (18 час.). В костеле Святых Иоаннов в 20 час. состоится концерт «In memoriam».

13 января, в субботу, в 9 час. пройдет церемония возложения цветов к посвященному 11 Марта памятнику «Весть» на пл. Няприклаусомибес; в 10 час. в зале Акта 11 Марта состоятся торжества Дня защитников Литвы и церемония вручения премий Свободы; в 12 час. на пл. Няприклаусомибес на торжественной церемонии будет поднят Государственный флаг; в 13.30 состоится церемония памяти погибших на Антакальнском кладбище; в 17.30 состоится месса в Вильнюсском архикафедральном соборе.

12 января в 16.30 – 21.30 и 13 января в 12.30 – 14.30 в Галерее защитников свободы Литвы и в витражной галерее (первое здание Сейма) пройдут дни открытых дверей, во время которых посетители смогут ознакомиться с выставкой, посвященной Нийоле Садунайте – лауреату премии Свободы 2017 года, и фотовыставкой «Защита свободы в 1990-1991», посмотреть исторический видеоматериал и художественные композиции. Юные гости Сейма будут иметь возможность поработать в мастерских рисунка (тема «Свободная Литва») и написать пожелания Литве. В галерее второго здания Сейма каждый рабочий день можно посмотреть фотовыставку Альгирдаса Тарвидаса «За свободу».

В память Дня защитников свободы в Национальной библиотеке им. Мажвидаса (в атрии на третьем этаже) 12 января с 12 до 21 час. и 13 января с 12 до 17 час. состоится акция безвозмездной сдачи донорской крови.

14 января, в воскресенье, в 12 час. соберутся энтузиасты бега, которые традиционным международным забегом «Дорогой жизни и смерти» от Антакальнского кладбища до телебашни почтут память погибших за свободу Литвы.

17 января, в среду, в 12 час. на пл. Няприклаусомибес состоится торжественное поднятие флагов, посвященное 27-й годовщине создания добровольческих сил Охраны края.

Инф. «ЛК»

Метки: 13 января 1991 года, N2 (1194) 11 января, память