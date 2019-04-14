«3акон из беззакония не рождается»

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В Вильнюсе утром 8 апреля была разбита памятная доска в честь Йонаса Норейки — генерала Ветры, находившаяся на здании библиотеки Врублевскиса Литовской академии наук.

Мемориальную доску Норейки, установленную как участнику сопротивления советской оккупации, разбил баллотирующийся в евродепутаты Станисловас Томас. В полицию позвонил сам Томас и сообщил, что разбил доску кувалдой. Он транслировал свои действия в социальной сети Facebook. Вильнюсская полиция и прокуратура начали досудебное расследование. Станисловас Томас был задержан.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс назвал хулиганством повреждение мемориальной доски Йонаса Норейки. Р. Шимашюс заявил, что дискуссия по оценке деятельности генерала Ветры «сложная и имеет много смыслов». «Однако хулиганское поведение — самый худший аргумент в такой дискуссии. Если так поступает человек, участвующий в выборах, то это особенно низко», – написал мэр в социальной сети Facebook.

Вильнюсская мэрия восстановит памятную доску в честь офицера Йонаса Норейки на здании Литовской библиотеки академии наук.

Еврейская община и некоторые интеллектуалы уже не первый год призывают снять мемориальную доску Й. Норейки. Они утверждают, что этот памятный знак почета является более чем спорным, поскольку Й. Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписал документы об учреждении еврейского гетто и распоряжения по еврейскому имуществу.

Защитники сохранения доски утверждают, что Й. Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штутгоф. Они также подчеркивают заслуги Й. Норейки в антисоветском подполье. Й. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год был расстрелян советскими властями.

Еврейская община распространила заявление: «Община руководствуется принципом о том, что закон из беззакония не рождается, выступает за решение вопросов конструктивными методами, не одобряет и не оправдывает своеволия и, возможно, преступного деяния – разрушения доски Й. Норейки».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt