5 моментов, которые в судах сводят на нет показания алкотестера

Бывают ситуации, когда водители садятся за руль не только после чашки чая или стакана воды. По словам адвоката Андрюса Криштапавичюса, утвердив допустимую норму алкоголя в крови, которая составляет 0,4 промилле, законодательный орган косвенно дал понять, что вождение и употребление алкоголя могут быть совместимы.

Таким образом, своим решением судья дал понять, что нельзя слепо доверять показаниям алкотестера, и что необходимо принимать другие меры (привлекать соответствующих специалистов, проводить экспертизы и т. д.), помогающие в суде установить объективную истину.

Судья, который вынес это решение, был продвинут по служебной лестнице и стал судьей Апелляционного суда, а такие редкие, но эффективные решения в плане защиты прав человека говорят о том, что если водитель сомневается в показаниях алкотестера, и дело может оказаться в суде, водитель должен по возможности в кратчайшие сроки прибыть в токсикологическую лабораторию и сделать там анализ крови.

Если лабораторный результат будет по существу отличаться от показаний алкотестера, возможно, что суд поверит в ту версию событий, которую изложит водитель. Почему?

Во-первых, потому, что в инструкциях к алкотестерам есть требование, в котором говорится, что подвергающийся проверке человек в течение последних 15-20 минут не должен был употреблять алкоголь, принимать пищу и жидкости и курить. Скажите, сколько раз при проверке на алкотестере вам задавали этот вопрос? Проверяемый человек не обязан знать об этих инструкциях, кроме того, ему никто не запрещает курить или есть во время вождения. Иногда во время судебных заседаний выясняется, что человеку никто не задавал подобный вопрос, поэтому как следствие могли быть искажены изначальные объективные данные. К тому же инструкция на английском языке занимает более 50 страниц, а на литовском почему-то только 20. В инструкции на английском языке дополнительно говорится, что человека нельзя проверять на алкотестере, если он страдает от икоты или перед проверкой у него была отрыжка – в таких случаях необходимо подождать 15 минут. В инструкции на русском языке (к одной и той же модели алкотестера) говорится, что человека нельзя проверять, если он пользовался освежителем для рта, изготовленном на основе спирта, употреблял лекарства или питьевые капли. Возникает вопрос – насколько аутентичной является инструкция на литовском языке, и насколько она соответствует оригинальной инструкции производителя алкотестера? Если в свою защиту человек говорит, что он употребляет какие-то лекарства – почему его объяснения (даже самые искренние) вызывают улыбку не только у присутствующих в зале судебного заседания, но и у самих судей?

Во-вторых, всем известно, что Великобритания производит хорошие алкотестеры. Они популярны в том числе и в Литве. Однако, в отличие от Великобритании, в Литве широко популярны такие едва ли не национальные напитки, как кефир или квас. На сайте одной из молочноперерабатывающих компаний говорится, что в кефире из-за дрожжевого брожения образуется алкоголь: в жирном кефире однодневной давности – 0,2% алкоголя; в жирном кефире двухдневной давности – 0,4% алкоголя, в жирном кефире трехдневной давности – 0,6 % алкоголя. Производители кваса на этикетках обычно указывают, что продукт может содержать до 1,2% алкоголя. Все это означает, что если человек за рулем, принимает эти напитки, он формально вполне легально принимает и содержащийся в них алкоголь. Вряд ли производители алкотестеров могли предусмотреть эти нестандартные тонкости, однако они могут в значительной степени повлиять на результат проверки (тем более, если человек выпил один бокал пива и один стакан кваса). Поэтому не следует метать стрелки в сторону тех политиков, которые публично высказывают реплики по поводу воздействия кваса на организм. По анализу заключений специалистов видно, что до сдачи крови алкотестер показывал 0,2 промилле, а в крови, взятой на анализ сразу же после проверки на алкотестере, уровень концентрации алкоголя равнялся 0,00 промилле. Различия в технических возможностях часто бывают абсолютно очевидными.

В-третьих, в инструкции к алкотестеру говорится, что его рабочая температура охватывает диапазон от -5 ° C до +50 °C. Если человек подвергался проверке зимой, когда на улице было -15° C, можно предположить, что показания прибора были неточными. Как заявляет производитель, при других, нежели указано в инструкции, условиях прибор вообще не может работать, но если он все-таки работал – то насколько точными были его показания?

В-четвертых, на каждый алкотестер выдается сертификат соответствия, в котором указано, когда проводилась последняя проверка прибора и на какое время она действительна. Обычно для всех алкотестеров устанавливается общий срок – 6 месяцев. Тем не менее, когда я ознакомился с инструкцией (на английском языке) одной из наиболее популярных моделей алкотестеров, выяснилось, что для того, чтобы модель Х работала в полную силу и максимально точно, ее калибровка должна проводиться раз в 2 месяца. Следовательно, если проверка проводилась под конец окончания действия сертификата, можно говорить о том, что и в этом случае есть повод сомневаться в точности показаний алкотестера (возможно, метрологическая проверка была нужна раньше, чем заканчивался срок действия сертификата). Тем более, что обычно новый сертификат требуется по истечении 6 месяцев, хотя производитель указал иначе. Ход судебного разбирательства (с привлечением экспертов) может раскрыть интересные детали, поэтому в подобных делах судьи должны быть очень активными и внимательными.

В-пятых, во время очередного рейда водитель лишь проходит проверку на алкотестере, а полиция принимает решение относительного того, наказывать или не наказывать водителя. Однако, если происходит ДТП, во время которого повреждается транспортное средство или наносятся телесные повреждения людям, начинает действовать негласное правило – водителю необходимо сдать анализ крови. Так нельзя ли считать курьезной ситуацию, когда в глазах общественности (в том числе и судей) формируется мнение, что точность показаний алкотестера не вызывает сомнений, но при несколько других обстоятельствах этих показаний недостаточно, и для окончательных выводов необходимо делать анализ крови?

Таким образом, в ходе разбирательства необходимо посеять как можно больше сомнений относительно обстоятельств, при которых проводилась проверка на алкотестере, так как общепринятый принцип справедливости требует, чтобы все сомнения, которые невозможно устранить или доказать (с помощью разъяснений специалистов, актов экспертизы и т. д.) решались в пользу привлекаемого к ответственности лица. Хотя суды, к сожалению, все еще необоснованно склонны стопроцентно доверять показаниям алкотестеров. С другой стороны, в решении подобных вопросов преобладает ситуация, когда владелец алкотестера проверяемому человеку просто предлагает согласиться с показаниями прибора – якобы потому, что согласие позволит избежать более серьезной ответственности. В таких случаях советую лично оценивать такие обстоятельства, как количество принятого алкоголя, уровень общего самочувствия, время употребления алкоголя, толерантность организма к алкоголю и т. д. и принимать решение только на основании личных выводов, без давления со стороны.

Наконец, существует и такая возможность, как звонок к специалистам, которые лучше вас разбираются в подобных ситуациях и могут дать совет насчет реализации своих прав при обстоятельствах, когда другие заставляют вас поспешно совершить какое-то действие (например, подписать протокол об административном нарушении).

Кстати, по этому поводу высказался и Верховный суд Литвы – он обратил внимание на то, что в случаях, когда результаты проверки на откалиброванном алкотестере не совпадают с результатами лабораторного анализа крови, человеку обычно назначается судебно-психиатрическая экспертиза, во время которой нужно определить, могло ли определенное количество алкоголя удалиться из организма за определенный промежуток времени, или нет.

В качестве примера можно привести дело, в ходе которого разбиралась следующая ситуация: алкотестер показал, что в крови человека было 0,5 промилле алкоголя, но спустя 1 час 38 минут был сделан анализ крови, который показал, что в крови человека было 0,19 промилле. Обвиняемый обратился к суду с просьбой, чтобы суд попросил в Государственной медицинской службе (ГМС) заключение о причинах образования этой разницы. В своем заключении ГМС отметила, что в организме взрослого человека в течение 1 часа 38 минут окисляется от 0,16 до 0,41 % этилового спирта. Так как ни у кого не было достоверных доказательств того, какое количество алкоголя могло быть в организме обвиняемого 1 часа 38 минут тому назад, человек, привлекаемый к административной ответственности, попросил, чтобы суд применял наименьшую величину. Если к результатам лабораторного анализа (0,19 промилле) добавить наименьшую величину из заключения ГМС (0,16 промилле), то получается 0,35 промилле – что никак не превышает максимальной нормы в 0,4 промилле.

Однако в этой ситуации суд взял на себя роль эксперта и просто-напросто вывел среднематематическую величину между 0,16 и 0,41 промилле. В итоге получилось 0,30 промилле, с чем обвиняемый был не согласен, так как если к 0,3 промилле добавить 0,19 промилле, то получалось 0,49 промилле, т.е. превышение допустимой нормы.

Скорее всего, внести ясность в подобные ситуации поможет изменение в законодательстве, которым за превышение 1,5 промилле предусмотрена уголовная ответственность. Если человек будет настроен отстаивать свою правоту и будет отрицать показания алкотестера (т.е. утверждать, что в его крови было не 1,5, а 1,49 промилле и меньше), суду придется рассматривать результаты алкотестера и лабораторного анализа крови очень тщательно, и не удаляться от процесса уголовного судопроизводства, как это в настоящее время делается в административном судопроизводстве. В любом случае перед тем, как сесть за руль, всегда удостоверьтесь в своих действиях», – подчеркнул юрист.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, алкотестер, Андрюс Криштапавичюс, Верховный суд Литвы, Суд