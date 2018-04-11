5 причин, отчего сдуваются шины

Нередко давление в шинах снижается постепенно, и этот процесс продолжается несколько дней. Вы надуваете их до необходимого уровня, но покрышки вновь со временем пропускают воздух. В этом случае следует обратиться в пункт шиномонтажа, где установят причину потери давления. Их может быть несколько. «Автовзгляд» рассматривает проблемы с бескамерными шинами, поскольку ими оснащается большинство современных автомобилей.

Повреждение диска

Повреждение диска обычно приводит к его деформации. Это происходит от удара колеса на большой скорости о кромку ямы либо о крутую и твердую кочку. Из-за неплотного примыкания шины к ободу возникает частичная утечка воздуха. Имейте в виду, что повреждения могут быть скрыты с внутренней стороны диска, в то время как с внешней колесо будет выглядеть новеньким, без каких-либо визуальных изъянов.

Ниппель

Еще одна возможная причина постепенной потери давления в шинах — разгерметизация золотника (или ниппеля) в результате механического воздействия либо попадания в него мельчайших частиц пыли. Если механизм исправен, то воздух может просачиваться в месте крепления его вентиля к диску. Иногда исправить проблему можно, прокачав золотник несколькими резкими и кратковременными нажатиями.

Прокол

Нередко шина «ловит» на дороге гвоздь или другой острый и крупный предмет, который благополучно застревает в месте прокола. В этом случае он служит пробкой, только не совсем герметичной, поэтому воздух медленно, но верно будет стравливаться. Если гвоздь попадает в покрышку с камерой, она моментально лопается, и на большой скорости это чревато аварийной ситуацией.

Боковой порез

Шину можно повредить не только со стороны протектора, где находится самый толстый и прочный слой резины. Ее боковая часть также уязвима при контакте с острыми предметами. Обычно в этом месте остаются порезы от трения о бордюры, кромку колеи, торчащую арматуру и другие твердые и острые выступы. Насколько быстро резина будет терять воздух, зависит от глубины царапины. Обычно повреждение боковой стороны наносит покрышке непоправимый ущерб, и ее приходится менять.

Перепад температур

Какая бы усовершенствованная резиновая смесь ни использовалась в изготовлении современной шины, в любом случае ее структура в той или иной степени будет реагировать на перепады температур. Как правило, на морозе резина сужается, и в результате незначительного падения давления колеса иногда приходится подкачивать. Соответственно, при высоких температурах происходит обратный эффект и давление в шинах увеличивается.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, шиномонтаж, шины