5 пунктов о пенсии, которые должен знать каждый работающий

С 2018 года в корне меняется порядок начисления пенсий. Отныне он будет более ясным, а каждый житель сможет видеть, какие у него есть шансы на пенсию. Накопленный стаж и единицы учета, или проще говоря, баллы – это два показателя, которые должен знать каждый работающий человек.

«Вводимая новая система накопления баллов будет намного яснее – люди будут знать, сколько баллов они накопили, и им будет проще понять и оценить, на какую пенсию в зависимости от своих доходов они смогут рассчитывать», – говорит Валериюс Вянцюс – директор Алитусского подразделения «Содры».

Приводим пять важнейших пунктов о пенсии, которые важно знать тем, кто работает.

1. Новый порядок начисления пенсий

До сих пор пенсии по старости складывались из трех частей – основной, дополнительной и надбавки за стаж. С начала следующего года система будет проще, и пенсия будет состоять только из двух составных частей – общей и индивидуальной.

Размер общей части пенсии будет определять базовый показатель пенсии, который в январе 2018 года составит почти 153 евро. Еще важнее, что большое влияние на общую часть пенсии будет иметь и накопленный стаж. Показатель базовой пенсии будет умножаться на показатель соотношения накопленного и обязательного стажа.

Например, если человек готовится выйти на пенсию, когда необходимый стаж составит 30,5 года (такой необходимый стаж будет в 2018 г.), а он накопил 35 лет стажа, тогда коэффициент будет 35/30,5 =1,15, а общая часть пенсии примерно153х1,15=176 евро. Значит, у выходящего на пенсию жителя, накопившего 35 лет стажа, общая часть пенсии будет 176 евро.

Индивидуальную часть пенсии составят накопленные баллы, которые надо помножить на стоимость балла в тот год, когда человек выходит на пенсию. Если человек во время всего трудового периода заработал примерно среднюю зарплату, тогда он за 35 лет стажа накопит примерно 35 баллов.

Если стоимость одного балла 3,27 евро (такой она будет на начало 2018 г.), то, помножив количество баллов на эту стоимость, получим 114, 5 евро.

Сложив общую и индивидуальную части, получается, что человек, проработавший 35 лет примерно за среднюю зарплату, получит пенсию в 176+114,5=290,5 евро.

2. Индексация пенсий

Базовый показатель пенсии будет ежегодно индексироваться на столько, на сколько в среднем будут повышаться зарплаты всех работающих в Литве. Стало быть, изменения в размере пенсий будут зависеть от экономической ситуации в Литве, а уже не от решений политиков.

Ровно так же каждый год будет индексироваться стоимость балла. В связи с этим индексация будет иметь влияние как на общую, так и на индивидуальную части пенсии.

Пенсии будут индексироваться каждый год, если будут расти экономика и доходы людей. Если рост экономики остановится или будет ее спад, то новый пенсионный закон не предусматривает возможности снижения пенсии – ни стоимости балла, ни показателя базовой пенсии.

3. Пересчет прав на пенсию в баллы

Многие работающие по сей день уже накопили немалый рабочий стаж, а также уплатили немало взносов социального страхования, а стало быть, накопили определенные права на пенсию. Эти накопленные права на пенсию «Содра» в феврале перерассчитает в баллы.

При перерасчете будет принят во внимание весь заработанный стаж, который человек приобрел до конца этого года – на основании этого стажа будет рассчитана общая часть пенсии. Также на основании стажа и полученных человеком доходов в баллы будет перерассчитана и индивидуальная часть пенсии.

«Ранее накопленные права на пенсию мы внимательно перерассчитаем в баллы. Планируем, что уже в феврале все жители смогут узнать, сколько они накопили баллов. Эту информацию они могут найти, присоединившись к личным данным в «Содре», которые найдут на интернет-портале www.sodra.lt. Ну а дальше права на пенсию будут рассчитываться в баллах и будут гораздо яснее», – говорит Вянцюс.

4. Как заработать баллы?

Когда пенсионный балл становится столь значителен, необходимо знать, как его заработать. Один балл работающий получает в том случае, если он за год зарабатывает 12 средних зарплат.

Средняя заработная плата в 2017 г. составляет около 800 евро без вычета налогов. Если человек зарабатывает только минимальную месячную зарплату, которая с 2018 г. будет 400 евро, тогда он за год накопит полбалла.

Если его зарплата составляла почти 2500 евро в месяц (до вычета налогов), тогда он накопит 3 балла. За один год можно накопить максимум 5 баллов.

Накопленные в каждом году баллы плюсуются к общей сумме ранее накопленных баллов. В тот год, когда житель выйдет на пенсию, количество накопленных баллов будет помножено на стоимость балла, действующую в этот год, и таким образом будет начислена его пенсия по старости.

В 2018 г. стоимость балла будет 3,27 евро. Она ежегодно будет индексироваться с учетом экономических показателей.

Еще одно новшество – жителям, уходящим на пенсию в 2018 и последующие годы, не надо будет предоставлять информацию о своих доходах до 1994 года. Эти доходы уже не будут иметь значения для пенсии. Важен будет только стаж, накопленный до 1994 года.

Следует обратить внимание на то, что жители, работающие самостоятельно – хозяева индивидуальных предприятий, члены малых объединений, занимающиеся индивидуальной деятельностью по справке, приобретшие бизнес-патенты, занимающиеся индивидуальной сельскохозяйственной деятельностью, также получают права на пенсию и им насчитываются баллы.

5. Когда можно уходить на пенсию?

Пенсионный возраст для мужчин и женщин увеличивается уже некоторое время, а с 2018 года начинают увеличивать и обязательный стаж. Обязательный стаж ежегодно увеличивается на полгода, пока в 2027 году он достигнет 35 лет. Минимальный стаж для получения пенсии оставался 15 лет.

Кроме того, важно знать, что полный стаж за один год накапливается только в том случае, если работодатель или сам человек (работающий самостоятельно) уплачивает взносы социального страхования хотя бы с доходов размером в минимальную месячную зарплату. Это означает, что до сих пор, например, работник, получавший в течение всего 2017 года зарплату в 300 евро без вычета налогов, за этот год накопил только немногим более 9 месяцев стажа.

То, что самое главное: учетные единицы (баллы) обеспечат более ясную связь между доходами, уплаченными с них взносами социального страхования и размером пенсии.

Балл: 12 средних зарплат в год = 1 балл.

Потолок: максимальное количество баллов за год – 5 баллов (60 СЗП).

Стоимость балла в 2018 г. – 3,27 евро.

Показатель базовой пенсии в 2018 г. – 152,92 евро.

Индексация: стоимость балла и базовый показатель пенсии ежегодно индексируются с учетом экономических показателей.

Стаж: страховой пенсионный стаж за полный год накапливается при уплате за год взносов с доходов, стоимость которых не менее 12 минимальных месячных зарплат.

Необходимый стаж: увеличивается ежегодно на полгода, пока в 2027 году составит 35 лет, в 2018 году необходимый стаж – 30,5 года.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Баллы, пенсии, Содра