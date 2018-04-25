5 самых веселых анимационных фильмов о пришельцах

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Уже 17 августа во всех кинотеатрах Литвы стартует очень веселая новая работа создателей кинолент, получивших «Оскар», «Луис и пришельцы».

Тема пришельцев в анимационных проектах не слишком широко развита, поэтому новый фильм станет настоящим глотком воздуха в этой такой необычной для анимационных фильмов теме. Именно поэтому этот фильм так ждут юные почитатели кино.

В фильме речь идет о простом, но бесконечно умном парне Луисе, который коротает дни за чтением статей и книг о пришельцах и внеземных мирах. Однако литература и телевизионные передачи – это ничто. И в один из дней… эта мечта становится реальностью, когда рядом с его домом терпит крушение космический лайнер!

Увидев, какие существа из него вылезли, Луис сразу же протягивает руку помощи и обещает пришельцам помочь с необходимыми деталями для их космического транспортного средства. А в то время, пока идут поиски, он приглашает пришельцев погостить у него дома. Конечно же, пришельцы принимают приглашение. Они даже не представляют, какие испытания и приключения ждут их у Луиса дома!

В ожидании нового фильма мы приглашаем ознакомиться с еще пятью анимационными проектами на тему пришельцев, которые помогут приятно провести время до премьеры «Луиса и пришельцев».

«Битва за планету Терра» (англ. «Battle for Terra»), 2007

После того, как на планете Земля высохли все реки, исчезли леса, а воздух превратился в пепел, оставшиеся в живых люди пустились в длительное и изнурительное путешествие по галактике для того, чтобы найти себе новый дом. Однажды они нашли прекрасную и полную жизни планету Терра, которая должна была стать спасением для людей.

Они воспользовались своим крупнейшим изобретением – «терраформером», который должен был изменить структуру планеты в соответствии с формой уничтоженной Земли. Но земляне даже представить себе не могли, что вместе с внедрением изменений на планете Терра они уничтожат мирных местных жителей. Так начинается борьба за жизнь, так начинается борьба за планету Терра.

«Монстры против пришельцев» (англ. «Monsters vs. Aliens»), 2009

Самый важный день в жизни Сюзан Мёрфи становится настоящим кошмаром. В день ее свадьбы в нее врезается метеорит, в котором накопилось большое количество самых разных космических отходов и который меняет ее в одно мгновение. Девушка вырастает до 15 метров в высоту и начинает вызывать беспокойство у властей США. Ее немедленно вывозят на тайную военную базу, на которой содержатся и другие необыкновенные существа – монстры.

Но, когда на землю нападают пришельцы, девушка и другие монстры, находящиеся в заточении вместе с ней, становятся единственной надеждой для всего человечества. Только они могут противостоять непобедимым пришельцам с другой галактики, стремящимся поработить всю планету.

«Planeta 51» (англ. «Planet 51»), 2009

Американский космонавт Чарльз Бейкер высаживается на загадочной Планете 51, на которой, по словам NASA, полностью отсутствует жизнь. Однако детальнее осмотрев новую планету, мужчина выясняет, что здесь живут маленькие зеленые существа, община которых очень напоминает жителей американских городков 50-х.

Но Чак становится для жителей планеты настоящим пришельцем, который вторгся на их территорию и нарушил их покой. Для того, чтобы не стать жертвой местных жителей, Чак ищет выход, как сбежать с этой враждебной для него планеты.

«Тайна красной планеты» (англ. «Mars Needs Moms»), 2011

Майло – типичный ребенок, который терпеть не может чистить зубы, кушать брокколи, рано ложиться спать и убирать в своей комнате. Поэтому его тайная мечта заключается в том, чтобы из его жизни исчез тот человек, который заставляет его все это делать – его мама. Поэтому в один из дней его маму крадут пришельцы и доставляют на Марс. Пришедший в замешательство, но не утративший самообладания, Майло принимет решение вернуть свою маму. Он пускается в незабываемое и захватывающее путешествие, которое навсегда изменит его жизнь.

«Побег с планеты Земля» (англ. «Escape from Planet Earth»), 2013

На планете Бааб живут два брата – умный и способный удержаться от глупых решений Гэри и тупой как пробка, но добродушный Скорч.

Однажды братья получают сигнал призыва о помощи с недалекой планеты под названием Земля. Гэри тут же начинают продумывать все возможности поездки, а Скорч тем временем немедленно садится в свой космический корабль и летит на помощь тем, кому это нужно. Но он попадает в беду, высадившись в зоне 51. Единственной его спасительной соломинкой становится Гэри, который спешит на помощь к своему брату. Но даже он не знает, удастся ли ему вернуть Скорча, попавшего в большие неприятности на самой опасной планете в галактике.

Информация „Garsų pasaulio įrašai“

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