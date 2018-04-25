Больше половины жителей Литвы в будущем планируют взять кредит

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56% жителей Литвы в ближайшие два года планируют взять кредит, а большая часть их намерена использовать эти деньги для приобретения или строительства жилья, показывает новый опрос.

Проведенный в странах Балтии эстонским агентством исследований Kantar Emor опрос показал, что литовцы намерены брать кредиты даже в большей степени, чем жители Эстонии или Латвии. В Латвии взять кредит или приобрести что-то в рассрочку в течение двух ближайших лет собирается 39% населения, в Эстонии — 42%.

По словам эксперта Kantar Emor по исследованиям Айвара Воога, статистика центробанков показывает, что, несмотря на интерес литовцев к кредитам, финансовое бремя на душу населения в Литве самая небольшая по сравнению с Латвией или Эстонией.

«Данные центробанков о финансовом бремени людей показывают, что финансовое бремя на душу населения — от младенца до престарелого человека в Эстонии составляет 7500 евро, в Латвии — 3600 евро, в Литве — 3400 евро», — сказал А. Воог для пресс-релиза.

Как показало исследование, 34% жителей Литвы намерены потратить кредит на приобретение недвижимости, 31% — на приобретение товаров долгосрочного потребления, 26% — на покупку или ремонт автомобиля, 24% — на строительство дома.

Между тем в Эстонии большая часть жителей намерена взять кредит на покупку автомобиля (31%), в Латвии — на приобретение товаров долгосрочного потребления (33%).

Компания Kantar Emor опросила по тысяче жителей стран Балтии. В Эстонии опрос проводился весной 2018 года, в Литве и Латвии — осенью.

BNS