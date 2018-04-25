60 лет – и ни одной морщинки!

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Самая популярная кукла в мире имеет немецкие корни: американка Барби отметила 60-летний юбилей.

9 марта 1959 года в США «родилась» кукла Барби. Ставшая одной из самых популярных в мире, эта игрушка отличалась от тысяч других, которые были у миллионов девочек. Во-первых, создатели – супруги-предприниматели Рут (Ruth Handler) и Эллиот Хэндлер (Elliot Handler), открывшие в 1945 году в Калифорнии компанию по производству игрушек Mattel, – сделали Барби невероятно красивой: длинные волосы, стройные ноги, большие глаза. Во-вторых, её можно было переодевать: вместе с куклой была запущена линейка одежды. Первый вариант куклы был одет в чёрно-белый полосатый купальник, солнцезащитные очки и туфли на шпильках: у неё был серьёзный взгляд и взрослый макияж. В дальнейшем у Барбары Миллисент Робертс (Barbara Millicent Roberts) – так звучит полное имя юбилярши, названной в честь дочери Рут и Эллиота Хэндлер – появился бойфренд Кен, дом, мебель, велосипед и автомобиль.

Самую первую куклу отказывались распространять поставщики торговых сетей, считая, что её никто не купит. Тем не менее за первый год были проданы 300 тысяч экземпляров Барби, а через пять лет после появления в продаже она расходилась по всему миру миллионами экземпляров. Сегодня каждую секунду продаётся по две Барби: фигура эволюционировала вслед за изменениями в обществе – меняла одежду (мини-юбки к деловому костюму), аксессуары (от коктейльного бокала до смартфона), головные уборы (на смену шляпкам пришёл хиджаб), цвет кожи (производитель выпустил коллекцию из 20 кукол, прообразом которых стали реальные женщины, добившиеся успеха), но сохранила стиль, изящество и немецкие корни.

В одной из своих поездок по Европе Рут Хэндлер «познакомилась» с немецкой куклой «Бильд-Лилли» – так звали героиню мини-комиксов, публиковавшихся таблоидом Bild, а позже и созданную на их основе миниатюрную куклу. Её создателем был немецкий карикатурист Райнхард Бойтин (Reinhardt Beuthin). Продававшаяся в табачных лавках и сувенирных магазинах с 1955 по 1964 годы, «Бильд-Лилли» стала миниатюрным зеркалом женской моды и общепризнанных канонов красоты 1950-х и ранних 1960-х. Всего было выпущено около 130 000 кукол Лилли: сегодня они являются коллекционной редкостью, а стоимость хорошо сохранившихся экземпляров достигает нескольких тысяч евро. Популярный кукольный образ широко использовался в рекламе, а в 1957 году на экраны Западной Германии вышел художественный фильм «Лилли – девушка из большого города» (Lilli – ein Mädchen aus der Grosstadt).

Комикс публиковался с первого номера Bild, выпущенного 24 июня 1952 года, по 1961 год, и по нынешним временам считался бы образцом сексизма – почти всегда полуобнажённая, Лилли интересовалась адресом «высокого, красивого, богатого мужчины» или спрашивала полицейского, указывающего на запрет бикини: а какую из двух частей мне снять? В 1964 году прекратилось и производство фигурки Лилли в баварском Кобурге, когда компания Рут и Эллиота Хэндлер Mattel приобрела права на куклу. К тому времени по миру уже гордо шествовала американка Барби – встречающая сегодня шестидесятилетие красавица, на лице которой по-прежнему незаметна ни одна морщинка.