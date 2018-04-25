650 тысяч человек — за чертой бедности

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В Литве в прошлом году за чертой бедности находилось около 650 тысяч человек, что составляет 22,9% всего населения страны — на 1 проц. пункт больше, чем в 2016 году, показывают данные проведенного статистиками исследования доходов и условий жизни.

Чертой бедности в прошлом году в Литве было 307 евро в месяц на одного человека и 644 евро для семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет, сообщил Департамент статистики.

Доходы ниже уровня бедности в городе в прошлом году получали 17,3% жителей (в пяти крупнейших городах – 11,7%, в других городах — 26,1%), на селе — 34,4% жителей. В прошлом году по сравнению с 2016 годом черта бедности в городе повысилась на 1,7 проц. пункта, на селе — снизилась на 0,4 проц. пункта.

Показатели бедности рассчитываются на основании доходов предыдущего года — для расчета показателей риска бедности 2017 года использовались данные о доходах, полученных в 2016 году.

В Литве уровень риска бедности в 2017 году был самым высоким среди стран Балтии. В Эстонии уровень риска бедности в прошлом году снизился на 0,7 проц. пункта до 21%, в Латвии — повысился на 0,3 проц. пункта до 22,1%.

Депутат Сейма от правящей партии Союз крестьян и зеленых, заместитель председателя парламентского Комитета по социальным делам и труду Томас Томилинас возмутился новейшей информации Департамента статистики.

Томилинас заявил, что новые цифры появились в результате смены методики подсчета уровня риска со стороны Евростата, что и увеличило рост бедности в Литве.

Кроме того, политика возмутила «ложная интерпретация» СМИ, в которой данные связывают непосредственно с работой действующего парламента и правительства.

Томилинас подчеркнул, что новейшие данные о бедности в Литве — информация от 2017 года, т. е. фактически первого года работы парламента нового созыва, а значит, рост бедности якобы нельзя связывать с решением действующих властей, а следует подождать данных в 2019 году за 2018 год, когда многие реформы правящих и правительства уже вступили в силу.

Информация «ЛК»,СМИ