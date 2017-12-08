7 из 169: бывший топ-менеджер Volkswagen получил срок за махинации с выхлопом

Суд в США приговорил топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта к семи годам тюрьмы за его роль в “дизельном скандале” – установке на автомобили специальных программ, занижающих показатели выброса вредных веществ в атмосферу. Шмидту после задержания ФБР грозило 169 лет тюрьмы, но он пошел на сделку со следствием и признал свою вину, указывает DW.

Шмидт во главе своего отдела отвечал за взаимодействие с американскими контролирующими экологическими органами. Он был арестован в начале января в аэропорту Майами сотрудниками ФБР. Суд предъявил ему обвинения в сговоре и мошенничестве. В августе Шмидт признал себя виновным.

Судили бывшего топ-менеджера немецкого концерна в Детройте.

3 декабря Шмидт обратился к американскому суду с письмом, в котором содержались серьезные обвинения в адрес его работодателя. Он утверждал, что Volkswagen больше 10 лет скрывал манипуляции с программным обеспечением и подставил Шмидта, сознательно введя его в заблуждение. “Долгими бессонными ночами я перечитывал папки с отчетами и понял, что мои начальники, которые рассказывали мне, что узнали о махинациях не раньше меня, на самом деле знали о них много, много лет”, – писал он.

Судья Шон Кокс согласился с доводами обвинения, запросившего после признания семь лет лишения свободы и штраф. Он подчеркнул, что Шмидт сыграл одну из ключевых ролей в совершении сговора, передает РИА “Новости”. Суд посчитал, что обвиняемый хранил молчание по поводу нарушений, чтобы “продвинуться по карьерной лестнице”. Помимо тюремного срока, суд обязал Шмидта выплатить штраф в 400 тыс. долларов. После выхода из тюрьмы Шмидт будет депортирован с территории США.

Шмидт – самый высокопоставленный представитель немецкого концерна, которого приговорили в рамках “дизельгейта” – грандиозного скандала, связанного с подтасовкой результатов экологических тестов. Как отмечает Reuters, американские прокуроры предъявили обвинения восьми бывшим и нынешним топ-менеджерам концерна. Шестеро остаются в розыске. В августе инженер VW Джеймс Лян был приговорен к 40 месяцам тюрьмы и крупному штрафу. Он тоже признал свою вину.

Дизельный скандал уже стоил VW десятки миллиардов долларов. После инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований немецкий концерн вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала. Министерство юстиции США не намерено отказываться от судебного преследования экс-менеджеров автоконцерна.

Нынешний руководитель Volkswagen Маттиас Мюллер уверяет, что компания преодолела последствия дорогостоящего скандала. Он прогнозировал, что в нынешнем году под маркой Volkswagen будет продано рекордное число автомобилей. Промежуточный прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/07dec2017/schmidt.html

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