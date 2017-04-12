7 способов избежать укачивания в автомобиле

Проблема укачивания в автомобиле мешает нормальному путешествию и даже поездкам на короткие расстояния не только детям, но и миллионам взрослых людей. При этом им мало помогают различные таблетки и снадобья — тошнота при приеме некоторых из них не только не исчезает, но нередко даже усиливается. Однако, как выяснил медиаресурс «Автовзгляд», есть несколько простых способов если и не полностью решить проблему, то максимально минимизировать ее последствия.

Но для начала повторимся, что пассажиров авто могут укачать не только длительные вояжи или плохие дороги, но и изматывающее ерзанье в многочасовых заторах. При этом, как утверждают некоторые специалисты, от этой проблемы в той или иной степени страдают две трети человечества, а каждый третий испытывал серьезные проблемы с самочувствием во время поездки. Но вот что любопытно: в последнее время от недуга укачивания стали страдать даже люди, еще недавно совершенно спокойно переносившие любые поездки на любые расстояния и по любому дорожному покрытию или бездорожью.

Заинтересовавшись этим фактом, эксперты компании Ford провели соответствующие изыскания и выяснили, что виной тому — уверенно вторгшиеся в нашу жизнь высокие технологии. Ведь современный человек сегодня и нескольких минут не может провести без таких гаджетов, как смартфон или планшет. А уж в дороге — тем более, ведь эти «игрушки» сильно скрашивают дорогу.

Так вот исследование Ford показало, что в среднем даже взрослому человеку достаточно 10 минут непрерывного взгляда в экран смартфона или планшета, чтобы ощутить симптомы укачивания, а уж детям и того меньше. И особенно этот мерзкий эффект усиливается, когда работа со смартфоном идет на заднем сиденье.

И хотя противостоять ему сложно (все-таки речь идет о естественной реакции организма на необычную обстановку, с которой не так-то просто справиться), но можно. Хотя бы снизить тяжесть симптомов.

Для этого эксперты Ford рекомендуют пассажирам садиться на переднее сиденье или посередине заднего ряда — так, чтобы видеть дорогу перед собой; не пить кофе, отдав предпочтение коле и имбирному печенью; использовать подушки или подголовник, чтобы зафиксировать положение головы в процессе движения; пользоваться кондиционером с выключенным режимом рециркуляции.

Водитель при этом должен управлять автомобилем максимально плавно, избегая резких разгонов и торможений: плавное вождение не только экономит топливо, но и позволяет существенно снизить риск возникновения тошноты.

Но если кто-то в салоне машины почувствовал себя плохо, остальной экипаж должен постараться его отвлечь. И в этом смысле лучшим способом ученые считают хоровое пение.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, укачивание в автомобиле