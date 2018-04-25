В Вильнюсе отметили День трагедии Хатыни

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22 марта. 1943 год. Озверевшие фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. Пробуждавшиеся ото сна жители деревеньки еще ничего не знали о том, что им уже вынесли смертный приговор.

Буквально в шести километрах от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов, в результате чего был убит один немецкий офицер. Никого не щадя, будто зверье, немецкие солдаты прикладами автоматов поднимали с постели взрослых и детей, а также женщин с грудными младенцами. Всех без исключения гнали в сарай, а после – подожгли его. Тех, кто пытался бежать, расстреливали из автоматов и пулеметов…

Именно страшная судьба данной деревни и легла в основу фильма «Иди и смотри», показ которого состоялся 9 августа в столичном кинотеатре «Скальвия». Несмотря на удушающую, совсем несвойственную нашей стране тропическую жару, зал был полон. Погасив свет, люди не переставали скользить сквозь занавес у входной двери. В голове мелькала лишь одна фраза: «Да, мы – помним…» .

«Вторая мировая война для Беларуси – это не просто война и не просто ужасная трагедия. Она поставила белорусский народ на грань выживания, забрав с собой каждого третьего ее жителя. Ужасы, которые нашей стране пришлось пережить за годы нацистской оккупации, невозможно описать никакими словами или передать эмоциями. Но у этих страданий есть образ. И этим символическим образом, олицетворяющим всю глубину трагедии той войны для Беларуси,

в памяти наших людей стала маленькая белорусская деревня Хатынь… В этом году наша страна вспоминает всех невинных жертв этого ужасного события, произошедшего ровно 75 лет назад…» — именно с этих слов начал свою речь посол Республики Беларусь в Литве Александр Король.

В числе присутствующих в зале был и актер Владас Багдонас, сыгравший одну из ролей в картине «Иди и смотри». Он с нескрываемой гордостью рассказал зрителям о съемках фильма, о царившей на съемочной площадке атмосфере, о переживаниях и игре актеров. Кроме Владаса Багдонаса, в фильме снялся еще один литовский актер – Любомирас Лауцявичюс.

Герой ленты, шестнадцатилетний мальчишка Флера, которого потрясающе сыграл Алексей Кравченко, уходит сражаться с оккупантами в лес к партизанам. В начале фильма он еще совсем ребенок, а в конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится пугающе взрослым. Война исказила когда-то нежные, детские черты лица мальчика и превратила их в старческие морщины. Именно изменившееся лицо Флеры – и есть лицо войны…

«Как сказал однажды классик: «Те, кто не помнит своего прошлого, обречены пережить его вновь». Сегодня мы с ужасом наблюдаем за тем, как быстро современный мир скатывается в лавину региональных конфликтов и войн. Именно поэтому в качестве предостережения и напоминания мы решили призвать всех идти и смотреть…» — закончил свою речь А. Король.

На протяжении всего фильма зрители невольно вздрагивали от ужаса. А когда включили свет, в зале стояла гробовая тишина, никто не спешил вставать со своих мест, многие были настолько поражены, что вытирали выступающие слезы…

Трагическая судьба Хатыни за время войны постигла более 600 деревень в Беларуси.

Напомним, что отреставрированная «Мосфильмом» копия картины Элема Климова была показана на Венецианском фестивале в 2017 году, став победителем в категории «Венецианская классика».

Валерия ЛИТВИНОВА

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве.