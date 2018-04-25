88 процентов нелегальных мигрантов в ОАЭ воспользовались амнистией

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Благодаря объявленной властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) программе амнистии под лозунгом «Защити себя, изменив свой статус», которая проходила с 1 августа по 31 декабря 2018 года, 88 процентов нелегальных мигрантов смогли покинуть страну без уплаты штрафов и судебного разбирательства за нарушение правил проживания в стране.

Как сообщает издание «Arabian Business», в новом году Федеральное управление по идентификации и гражданству ОАЭ объявило о том, что во время пятимесячной амнистии в ОАЭ были отменены штрафы на миллионы дирхамов для тысяч людей, включая семьи. Отмечается, что амнистия также позволила внести корректировки в статус резидента для дальнейшего пребывания иностранных граждан в ОАЭ, некоторые заявители получили шестимесячную визу, с помощью которой смогли начать поиски новой работы.

По данным издания, власти предупреждают тех, кто остался в стране незаконно после окончания периода амнистии о грозящих им штрафах, тюремном заключении и депортации.

azertag.az