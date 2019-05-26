9 незабываемых панорамных мест Вильнюса

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Девять способов осмотреть Вильнюс с новой перспективы. Крыши Вильнюса, о которых поется во многих песнях, извилистые улочки Старого города, современная городская архитектура и оживленный динамичный ритм жизни, спокойствие, которое испытывает каждый, кто скользит над Вильнюсом и окружающими его лесами. Открывающие взору панорамы очаруют вас своими незабываемыми видами.

Колокольня церкви Святого Иоанна

В отличие от большинства других достопримечательностей, это уникальное место расположено в самом сердце Старого города. Чтобы попасть на колокольню, вам нужно приобрести входной билет, но панорама Вильнюса со смотровой площадки определенно этого стоит. Красные крыши зданий Старого города кажутся так близко.

Субачяус – смотровая площадка

Возможно, это лучшее место, где можно сделать так много восхитительных снимков Вильнюса совершенно бесплатно. Отсюда видны и башни Вильнюсской церкви, и горы в центре города и величественные небоскребы вдалеке. Если погода соответствующая, то закат здесь выглядит просто фантастически, так как оранжевое вечернее солнце садится прямо за зданиями Старого города.

Колокольня Вильнюсского собора

Одна из самых высоких башен в Старом городе Вильнюса дает посетителям возможность осмотреть Соборную площадь, проспект Гедиминаса и исторический центр Вильнюса с высоты в 50 метров. Здесь вы сможете купить билет, посетить смотровую площадку, осмотреть экспозицию колоколов и ознакомиться с историей колокольни.

Гора трех крестов

Поднявшись на гору, взгляните на Cтарый город Вильнюса, здесь вы даже сможете услышать реку, которая бежит прямо вдоль подножия горы. Это место – часть горного парка, поэтому его посещение бесплатно в любое время суток. Здесь вы также можете запечатлеть удивительные оттенки восхода солнца или сделать пару ночных снимков Вильнюса.

Гора быков

Следует отметить, что это место не так уж и популярно среди туристов. Однако те, кто хочет разнообразить свои впечатления о Вильнюсе, обязательно должны ее посетить. С ее вершины вы увидите здания начала 20-го века, а за ними – небоскребы нового центра города на правом берегу Нерис.

Гора Алтана

Одна из самых высоких гор в Вильнюсе хорошо скрыта от глаз прохожих в независимой Республике Ужупис. Надо сказать, что вид, который открывается вашим глазам, просто дух захватывает. Если решите подниматься по лестнице за гимназией Ужупис, то путь не такой уж и длинный. Вы увидите и башню Гедиминаса, и самый красивый закат.

Рэдиссон Блю Скай Бар

Гости отеля Radisson Blu SkyBar могут насладиться коктейлем с высоты птичьего полета. Сидя в удобном кресле на 22-м этаже, вы увидите, как мимо вас протекает Нерис, а крыши Cтарого города будто играют в лучах заката розового солнца.

Телебашня

Хотите увидеть Вильнюс с еще большей высоты? Поднимитесь на лифте на самое высокое здание Литвы. Кафе Paukščių takas находится на высоте 165 метров и имеет панорамный угол в 360 градусов. Таким образом, вам даже не придется вставать со своего удобного места, чтобы увидеть панораму всего города, которая в разное время суток выглядит по-разному. Днем вы сможете увидеть окраины Вильнюса, а ночью насладиться панорамой города, освещенного неоновыми огнями.

Воздушные шары

Вильнюс – единственная европейская столица, где вы можете летать на воздушном шаре над Старым городом. Неважно, зима это или лето, не упустите уникальную возможность увидеть улицы города и окружающую природу, меняющуюся в соответствии с временами года. Это отличный способ заново познакомиться с Вильнюсом.

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