9 претендентов в кандидаты на пост президента Литвы

🔊 Воспроизвести

Кандидаты на пост президента Литвы в последний день предоставили собранные подписи, сообщает пресс-служба Главной избирательной комиссии (ГИК).

Согласно литовской Конституции, зарегистрировать можно того кандидата, кто сумел набрать не менее 20 тысяч подписей избирателей.

Одна из лидеров президентской гонки, согласно опросам, Ингрида Шимоните собрала 27 647 бумажных подписей и 40 450 электронных.

Глава кабмина Литвы Саулюс Сквернялис предоставил собранные подписи накануне. По словам литовского премьера, собрано 30 466 бумажных и 6641 электронная подпись.

Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский представил 28 497 подписей на бумаге и 725 в интернете.

Кроме главы литовского кабмина философ Арвидас Юозайтис также представил собранные подписи. По его словам, его поддержали 22 508 человек в письменном виде и 13 906 в электронном.

Социал-демократ Витянис Андрюкайтис также преодолел установленный ГИК порог по сбору подписей — 18 806 избирателей поставили их на бумаге, а 10 878 человек — в интернете.

Парламентарий Миндаугас Пуйдокас собрал 16 751 бумажную и 12 236 электронных подписей.

Европарламентарий Валентинас Мазуронис — 17 528 бумажных и 7 437 электронных подписей.

Наглис Путейкис совсем немного преодолел порог, установленный ГИК — 10 585 бумажных и 10 727 электронных подписей.

Некоторые кандидаты не преодолели порог в 20 тысяч подписей: кандидат Казимерас Юрайтис — 2 600 подписей на бумаге и 6 549 подписей в электронном виде, Пятрас Ауштрявичюс набрал немногим больше — 9 296 бумажных подписей и 10 241 электронная, Альфонсас Буте собрал 230 бумажных и 5 958 электронных подписей, Пятрас Гражулис и вовсе собрал только 2 457 подписей на портале.

Закон о президентских выборах предусматривает, что сбор подписей кандидатов на пост президента заканчивается 28 марта 2019 года.

Рабочая группа ГИК должна будет проверить предоставленные подписи. Если никаких нарушений обнаружено не будет, комиссия сможет зарегистрировать литовского премьера в качестве кандидата на пост президента Литвы.

Утвержденные списки кандидатов будут опубликованы на сайте ГИК 12 апреля. Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая.

BNS