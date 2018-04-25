9 шагов для подготовки автомобиля к весне

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На исходе сезон морозов и экстремальных ям на дорогах. А значит, пора подумать подготовке автомобилей к весеннему сезону. Зачем? Ведь железному коню уже удалось более или менее благополучно избежать зимних опасностей.

Мы эксплуатируем автомобиль круглый год, поэтому ему приходится работать в совершенно противоположных условиях – от температур до минус 20 или даже – 30°С зимой до почти плюс 40°С летом. Эксперты советуют осуществить 9 шагов для подготовки машины к весеннему сезону, когда устанавливается постоянная положительная температура. Иначе последствия зимней эксплуатации могут привести к непредсказуемым последствиям.

Подготовку автомобиля к весне лучше всего начать с мойки. Необходимо тщательно помыть автомобиль, вымывая остатки соли и прочих реагентов из самых потаенных мест. Потом при хорошем освещении, тщательно осмотреть кузов на наличие сколов. Если их своевременно не устранить, то в дальнейшем в этих местах может начаться коррозия. Менять резину на летнюю необходимо, но не забывайте о возможных даже весной заморозках или скоротечных последних метелях. Встретить их на летней резине – чрезвычайно опасно. Специалисты советуют переобувать автомобиль только при достижении среднесуточной температуры в +5 градусов. Но и затягивать смену резины до летнего солнцеворота – не стоит: зимняя резина имеет иной состав, и ее сцепные качества теряются при плюсовой температуре воздуха. С наступлением весны автомобиль нуждается в проверке различных узлов, которые подвергались повышенным нагрузкам в холодное время года. Эксперты советуют не ограничиваться сменой резины и проверять аккумулятор, двигатель и подвеску. Подготовка машины к весне подразумевает визуальный осмотр двигателя. В холодное время года температура под капотом автомобиля меняется от -30 до +95 градусов, что может приводить в негодность пластиковые и резиновые детали мотора и других агрегатов – они теряют пластичность, могут растрескаться, что грозит очень неприятными последствиями: течами из двигателя, системы охлаждения, топливной системы. Проверять все эти детали, конечно же, нужно и зимой, но весной это сделать просто необходимо. В случае видимых повреждений резиновые и пластиковые детали необходимо заменить: это обойдется гораздо дешевле, чем ликвидировать последствия таких повреждений. Сделать это можно в любом магазине запчастей, в том числе и через Интернет. Многие водители не отдают должного внимания аккумуляторной батарее, считая, что если зимой она не подводила, то ждать от нее подвоха весной тем более не стоит. В действительности аккумулятор в течение зимы испытывает большие нагрузки ввиду затрудненного пуска мотора, постоянной работы печки и т.д. Таким образом, аккумулятор может встретить весну с недозарядом, и дальнейшая его эксплуатация в таком состоянии сильно сократит ресурс устройства. Поэтому рекомендуется по окончании зимнего сезона подзарядить аккумулятор. Также стоит осмотреть клеммы аккумулятора на предмет окисления. Обязательно проверьте состояние лампочек в наружных приборах световой сигнализации и состояние самих приборов. Стекло лампочек и стекло приборов не должно иметь запотеваний и конденсата. Если таковое имеет место, значит уплотнительные резинки следует заменить. Нередко после зимы у руля появляется люфт, а автомобиль начинает на скорости уводить от прямолинейного движения — в этом случае необходимо отрегулировать развал-схождение. Современные моторные масла высокого качества не теряют в течение зимнего периода своих свойств. Поэтому масло в бензиновых двигателях к весне менять вовсе не обязательно. А вот для автомобилей с дизельными моторами надо не забыть провести сезонную замену масла.

Бонус: заранее можно подготовить к следующему сезону кондиционер, прочистив систему, заменив фильтр и дозаправив его при необходимости фреоном.

Выполнение этих несложных рекомендаций позволит вам избежать неприятностей на весенних и летних дорогах и продлит срок службы автомобиля.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ