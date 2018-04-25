Режиссер Марина Чаплина: почему Каштанка не выбрала путь артистки?

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На Большой сцене Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) рождается «Каштанка» по одноименному рассказу классика русской литературы Антона Павловича Чехова. Спектакль, который ставит режиссер из Москвы Марина Чаплина, предназначен не только для детей с семилетнего возраста, но и для всей семьи. На премьеру «Каштанки» зрителей театр пригласил 13 января.

Художник спектакля – Александра Аброськина (Москва), хореограф Леокадия Дабужинскайте. Персонажей спектакля воплощают актрисы Юлиана Володько, Александра Метальникова, Юлия Крутко и Евгения Карпикова.

Марина Чаплина родилась в Москве. Первое место работы – Театр кукол под руководством С. В. Образцова. Первоначально мечтала стать театральным художником, но потом поменяла планы и поступила на режиссерский факультет ГИТИСа, который закончила в 1982 году. В Гнесинском училище преподавала актерское мастерство, парралелльно работая в других творческих вузах и театрах.

В 2015 году М. Чаплина создала свой маленький театральный коллектив и стала независимым режиссером. Спектакль «Каштанка» заслужил высокие оценки на различных фестивалях, в том числе победу в номинации «Лучшая режиссерская работа» в Друскининкай на фестивале «Перекресток». Потом в Литве на двух фестивалях был показан еще один моноспектакль «Курортный вопрос», который получил награду «Лучший моноспектакль».

М. Чаплина уверена, что рассказ «Каштанка» нужно воспринимать как историю «маленького человека». «В школе нам преподносили историю Каштанки как банальный сюжет о потерявшейся собачке. Так же этот рассказ А. П. Чехова был отображен и в старом мультфильме, прекрасно озвученном замечательными актерами, но при внимательном чтении становится ясно, что это история о насилии и выборе жизненного пути. Каштанка точно такой же персонаж, как и другие «маленькие люди» в творчестве А. П. Чехова, которые живут в ужасных условиях и считают это совершенно нормальным, совсем не пытаясь что-либо изменить и выбраться из невыносимого положения», – говорит режиссер.

– Как родилась идея спектакля «Каштанка» на сцене РДТЛ? Объясните, пожалуйста, почему вы выбрали именно такую интерпретацию известного классического произведения?

– Идея постановки по рассказу А. П. Чехова «Каштанка» выросла из любви к настоящему русскому языку и желания вернуть молодому (и не только) поколению подлинный смысл этого произведения. Когда мы проходили А. П. Чехова в школе, вся эта история подавалась очень приглаженно, как и в прекрасном старом мультфильме 1952 года, озвученном актерами А. Грибовым и Б. Чирковым. Все моменты жестокости и насилия, как сейчас модно говорить, «абьюза», из мультика исчезли совершенно. А в фильме «Каштанка» 1975 года режиссера Романа Балаяна главным героем становится клоун месье Жорж и его несчастная любовь к мисс Арабелле, которая у Чехова присутствует только в виде фразы «Сейчас выход мисс Арабеллы, после нее – вы!».

И в первом, и во втором случаях получается история о хороших людях, потерявших собачку,

о хорошем человеке, нашедшем собачку, и о счастливом возвращении собачки к первым хорошим людям. Думаю, никому не надо объяснять, почему в советское время в школе и на экранах чеховская история о Каштанке стала такой благодушной и беззубой.

Рассказ «Каштанка» показывает нам, что Чехов отлично знал повадки животных, понимал и любил их. Но все же рассказ этот написан не о повадках животных, как у В. Бианки или Э. Сетона-Томпсона. Под видом кота, собаки, гуся и свиньи скрываются вполне людские характеры. И вот это мы решили сделать явным в нашем спектакле.

Для меня совершенно ясно, что «Каштанку» надо воспринимать как историю о «маленьком человеке». Хотя героиня собака, но поведение ее абсолютно соответствует поведению «маленького человека», который ноет и жалуется вместо того, чтобы изменить свою жизнь, принимает насилие за любовь (бьет – значит, любит) и, получив возможность выбора, выбирает привычное.

Вот этот выбор и стал для меня загадкой. Мне захотелось вместе с актерами и публикой пройти весь ее путь и понять, почему, выбирая между цирком и местечком под верстаком, она выбрала последнее.

– Как истинный хранитель русского литературного языка в спектакле вы также очень чутко обращаетесь с оригинальным текстом «Каштанки».

– Чтобы не приписывать Чехову того, чего сам он не писал, в спектакле на 97% сохранен оригинальный текст рассказа. Две актрисы играют все персонажи, трансформируя литературный текст в игровой. То есть мы перевели литературу на язык театра – действие, и таким образом попытались отгадать тайну этого собачьего сердца.

– Хотя спектакль не про собачку, интересно, как сам писатель относился к домашним животным?

– Антон Павлович Чехов очень любил животных и, конечно, собак. У него были две таксы: Бром Исаевич и Хина Марковна. Бром и Хина – это лекарственные препараты, мы же помним, что Антон Павлович был врачом. Он передавал им приветы и даже писал им письма, когда бывал в отъезде. А вот что он написал Н. А. Лейкину, хозяину родителей Хины и Брома:

«Вчера, наконец, прибыли таксы, добрейший Николай Александрович. Едучи со станции, они сильно озябли, проголодались и истомились, и радость их по прибытии была необычайна. Они бегали по всем комнатам, ласкались, лаяли на прислугу. Их покормили, и после этого они стали чувствовать себя совсем как дома.

Ночью они выгребли из цветочных ящиков землю с посеянными семенами и разнесли из передней калоши по всем комнатам, а утром, когда я прогуливал их по саду, привели в ужас наших собак-дворян, которые отродясь не видали таких уродов.

Самка симпатичнее кобеля. У кобеля не только задние ноги, но и морда, и зад подгуляли. Но у обоих глаза добрые и признательные. Чем и как часто кормили Вы их? Как приучить их отдавать долг природе не в комнатах? И т. д. Таксы очень понравились и составляют злобу дня. Большое Вам спасибо», — писал А. П. Чехов

– Мне известно, что вы неравнодушны и к теме гуманного обращения с животными, а собаки – лучшие четвероногие друзья человека (да не обидятся кошачьи поклонники).

– У нас всегда были собаки. Первая моя собака Чапа тоже была помесью таксы с фоксом, почти как Каштанка, но на лисицу она не была похожа. Потом к ней присоединился благородный принц Филипп – афганский борзой щенок. Чапа прожила 19 лет, а Филипп — 12. Затем я нашла на улице взрослого колли, но через несколько недель нашлись его хозяева. Потом у нас жила кошка Афродита (Фрося) и к ней приехал Миша Князь Серебряный – щенок самоеда. Эти зверятки тоже прожили с нами до глубокой старости. Сейчас у моего сына есть бельгийская овчарка Арки и кот-шартрез Агрон. Они все живут за городом, а я решила, что больше никогда не буду держать больших собак в городской квартире, потому что им в городе живется плохо.

— Спасибо за беседу.

Лаура ПАЧТАУСКАЙТЕ, Русский драматический театр Литвы