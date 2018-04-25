Спорт: только факты

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Литовская национальная команда по футзалу провела два спарринга со сборной Киргизии. Команда дважды проиграла соперникам. В первом матче гости очень быстро открыли счет, а к середине первого тайма уже вели 3:0. Только тогда Дарюсу Янкаускасу удалось ответить первым голом престижа, а позже Гитис Василюс установил счет первого тайма — 2:4. После перерыва все попытки литовской сборной отыграться не увенчались успехом, потому как команда Киргизии успешно контролировала мяч и под занавес игры забила еще два гола — 6:2. Второй матч прошел в более оборонительном ключе, опять же с преимуществом гостей. Пропустив от Киргизии в двух матчах девять мячей и забив три, литовская национальная команда завершила очередной сбор и теперь соберется вместе в апреле. Киргизия в мировом футзальном рейтинге стоит довольно высоко — на 42-й позиции, тогда как Литва только 87-я из 109.

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Литовский легкоатлет Симас Берташюс на соревнованиях в Люксембурге сумел обновить национальный рекорд в беге на 1500 метров в закрытых помещениях. Берташюс на 23 сотых улучшил предыдущий рекорд Литвы. Кроме того, спортсмен выполнил международный норматив для участия в мировом первенстве. Сейчас легкоатлет приложит все силы для подготовки к участию на чемпионате мира в Катаре.

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Литовская федерация гандбола утвердила нового главного тренера национальной мужской сборной Миндаугаса Андрюшку, ранее он там же занимал должность ассистента главного тренера. 40-летний Миндаугас Андрюшка в качестве игрока принимал участие в чемпионатах Дании, Исландии, Швеции и Австрии. За национальную сборную провел 72 матча и забил 132 мяча. Наставник сборной работал тренером в австрийском клубе «Тироль». Первые встречи команда сборной Литвы под руководством М. Андрюшки проведет в отборочных матчах к ЧЕ-2020 11 и 14 апреля с командой Румынии.

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Домантас Сабонис, форвард «Индианы Пэйсерс», отличился в чемпионате НБА-2018/19. Наш баскетболист показал отличный результат в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс». Литовский форвард провел на площадке 22 с половиной минуты и собрал дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Для Сабониса этот матч стал 50-м в сезоне, и теперь в его активе ровно 20 дабл-даблов.

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Бывший спортсмен Евгений Шуклин получил письмо из Лозанны, в котором его информировали, что при повторной проверке в его образце были обнаружены запрещенные вещества. Несмотря на то, что в извещении указана не та фамилия, номер аккредитации спортсмена принадлежит Шуклину. В извещении из Лозанны также указаны дата рождения Е. Шуклина и принадлежность спортсмена к Литовскому олимпийскому комитету. В документе также написано, что образец для анализа был взят 11 августа 2012 года, то есть в тот день, когда Е. Шуклин завоевал серебро в Лондоне. У Федерации по гребле на байдарках и каноэ Литвы пока нет официальной информации о том, что спортсмен, возможно, употреблял допинг во время Олимпийских игр 2012 года. Е. Шуклин подчеркнул, что за всю карьеру его проверяли свыше 70 раз и что «всегда все анализы были чистыми». Генеральный секретарь Федерации Ромуалдас Петруканецас сообщил, что в ближайшие дни будет вскрыт так называемый образец «В», и только после его анализа возможны какие-то выводы. Корнелия Тиеснясите, исполняющая обязанности генерального директора Департамента спорта Литвы, сказала, что разбирательство может затянуться на год.

Подготовлено по сообщениям СМИ