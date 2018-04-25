А.Анушаускас: VIA SMS Group связана с рухнувшим банком Parex

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Консервативный Арвидас Анушаускас, член парламентского Комитета национальной безопасности и обороны, призывает властио обнародовать, не создаёт ли деятельность в Литве группы латвийского капитала VIA SMS Group угрозы национальной безопасности Литвы.

По его словам, в VIA SMS Group работают лица, напрямую связанные с владельцами лопнувшего банка Parex.

С таким вопросом он обратился к министру финансов и председателю правления Банка Литвы.

Агентство BNS ранее сообщало, что в Литве будет создан специализированный банк FinnQ группы VIA SMS Groupа, а ещё одна входящая в эту группу компания по финансовым услугам Vialet начнёт свою деятельность осенью.

По словам Анушаускаса, руководитель и член правления FinnQ Денис Шерстюков был членом правления Parex, был также деловым партнёром сына владельца Parex Валерия Каргина. Кроме того, в совет VIA SMS Group входит и сын бывшего владельца Parex Виктора Красовицкого, Георгий, который в 2004-2008 годах работал в Parex Bank, где отвечал за развитие лизинговых и факторинговых услуг в странах СНГ.

«Д.Шерстюкова также связывают политические отношения с Центром Согласия Нила Ушакова, который имел официальное соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» Владимира Путина.

Различные скандалы банк Parex связывали с российской тамбовской мафиозной группировкой, а скандал с Panama Papers раскрыл выдачу кредита в размере 100 млн долларов генеральному директору Севернефти Жану Чудайнатову. Этот безвозвратный кредит, как говорят, способствовал краху банка Parex», — утверждает А.Анушаускас.

По словам члена Сейма, возглавляемая братом Ж.Чудайнатова Эдуардом Независимая Нефтяная компания подверглась американским санкциям в связи с её сотрудничеством с северокорейским режимом.

В конце прошлого года 50% акций VIA SMS Group управлялись латвийской финансовой инвестиционной компанией Financial investment, 31% принадлежало Д.Шерстюкову, 19% — Г. Красовицкому.

В 2014 году VIA SMS Group распространила облигации на биржах Nasdaq стран Балтии, а её оборот в 2017 году составил около 20 млн евро.

BNS