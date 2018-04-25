А. Армонайте намерена создать новую политическую партию

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Член сейма Литвы Аушрине Армонайте, которая в начале ноября вышла из Литовского либерального движения (ЛЛД), намерена создать новую политическую партию.

Парламентарий сообщила, что учредительный съезд партии может состояться в начале следующего года.

«Поскольку интересуется много людей из разных областей, мы с ними встречаемся, разговариваем, хотели ли бы они прийти в политику (…) Ядро новой партии должно проясниться в ближайшие месяцы», — сказала BNS А. Армонайте.

«По всей видимости, после Нового года мы сможем говорить об учредительном съезде партии, но это зависит от заинтересованности людей», — добавила она.

А. Армонайте и мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс вышли из оппозиционного ЛЛД, когда вильнюсское отделение партии приняло решение участвовать в предстоящих выборах посредством создания общественного избирательного комитета.

BNS