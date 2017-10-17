А. Бяндаравичюс: в следующем году Achema будет использовать газ Statoil и “Газпрома”

Крупнейший в Литве потребитель газа – завод удобрений Achema в следующем году продолжит покупать газ у норвежского концерна Statoil и российского “Газпрома”, говорит глава контролирующего предприятие концерна Achemos grupe Аудрюс Бяндаравичюс.

“Каждый год (портфель газа – BNS) меняется. Поскольку у нас есть альтернатива – покупать через терминал, мы сформировали портфель так, чтобы он был максимально выгодным для нас. Часть (газа) мы покупаем у “Газпрома”, часть – через терминал (клайпедский терминал сжиженного природного газа, ТСПГ – BNS). Все зависит от переговоров. Поскольку у нас со Statoil долгосрочный контракт, а с “Газпромом” переговоры проходят каждый год, они начались”, – сказал во вторник на конференции делового издания Verslo zinios “Бизнес – 2018” А. Бяндаравичюс.

По его словам, в этом году цена на газ для компании выросла на 17%, а в следующем году рост цены будет умереннее.

“Цена на газ для нас важна, потому что мы потребляем более половину всего потребляемого в Литве количества газа. Если сравнивать 2016 и 2017 годы, то цена на газ выросла на 17% и в 2018 году намечается рост. Особого роста в следующем году не будет, но будет 4-5%”, – сказал глава Achemos grupe.

В этом году треть необходимого газа компания Achema купила у Statoil через ТСПГ, остальной газ – у “Газпрома”. В этом году завод планирует потребить около 1,3 млрд. кубометров газа (13,4 млн. мегаватт-часов).

BNS

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