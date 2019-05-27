А. Дуда приглашает Г. Науседу посетить Польшу

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Польский президент Анджей Дуда в понедельник поздравил Гитанаса Науседу с победой на выборах главы Литовского государства и пригласил его прибыть с визитом.

«Надеясь сохранить высокую интенсивность политических контактов на высшем уровне, я искреннее приглашаю вас, господин президент, прибыть с визитом в Польшу. Я убежден, что этот визит будет иметь важное значение в укреплении традиционно хороших отношений между нашими государствами», – говорится в поздравлении А. Дубы, опубликованном посольством Польши в Вильнюсе.

Руководитель Польши выразил надежду на то, что сотрудничество президентов двух стран будет способствовать укреплению отношений Литвы и Польши, и развитию дружбы, сотрудничества между народами.

«С удовлетворением принимаю вашу оценку Польши как важного партнера Литвы в сферах экономики, культуры и безопасности. Высоко ценю и вашу готовность к плодотворному диалогу с польским национальным меньшинством Литвы», – отметил польский лидер.

«Я убежден, что Ваше президентство будет способствовать не только динамичному расширению наших двухсторонних отношений, но и большему использованию потенциала сотрудничества Польши и Литвы в международном формате, особенно в Европейском Союзе и НАТО. Вместе Польша и Литва могут многого добиться, действуя во благо всего региона Центральной Европы», – сказал он.

Ранее Г. Науседа заявлял, что с первым своим визитом на посту президента хотел бы посетить Польшу.

Он приступит к обязанностям после инаугурации в июле.

BNS

Photo by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji on Foter.com / CC BY-ND