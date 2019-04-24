Александр Грабовик — о спорте, семье, своем пути в борьбе, целях и ІІ Европейских играх

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Всего через пару месяцев в Беларуси состоится важное международное спортивное событие – ІІ Европейские игры. Подобные соревнования – серьезное испытание для любого спортсмена. В то же время выступать на них – большая честь. Наш земляк, борец греко-римского стиля, мастер спорта международного класса Александр Грабовик сделал все, чтобы войти в состав участников престижных состязаний. Это был сложный путь. Тем не менее Александр прошел его достойно, принеся в копилку наград национальной сборной десятки медалей республиканского и международного уровней. И останавливаться на достигнутом спортсмен не собирается.

Искусство быть сильным

– Настоящий спортсмен всегда амбициозен: покорив одну вершину, он тут же стремится подняться на новую, еще более высокую, – утверждает Александр Грабовик. – Военные говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. В спорте — то же самое. Стоит ли заниматься спортом, если не хочешь стать олимпийским чемпионом? Но только думать об этом, конечно, мало. Чтобы достичь желанной цели, нужно очень много трудиться. Зрители видят только маленькую часть жизни спортсмена и даже не подозревают, что стоит за успехом или неудачей. Тем не менее, что бы ни говорили скептики, войти в десятку сильнейших спортсменов на престижных международных соревнованиях – отличный результат, достичь которого удается далеко не каждому. Вообще спорт – это искусство быть сильным. И не столько физически, сколько морально. Очень важно научиться правильно переживать и радость побед, и горечь поражений. А в биографии любого спортсмена есть и то, и другое.

Александру всего 30, но по спортивным меркам он уже «старичок». Его путь в борьбу начался в Новогрудке в 10 лет с посещения Гродненской межрайонной СДЮШОР профсоюзов «Фаворит» (тогда – ДЮСШ профсоюзов по зимним видам спорта). Как предполагает Александр, увлечение спортом у него от отца Александра Федоровича (умер в 2007 году), который в свое время занимался футболом и играл в местной команде «Факел». Поддержала сына и Татьяна Ришардовна. Хотя, как рассказал мой собеседник, она до сих пор не может без тревоги и переживаний смотреть его выступления.

– Кто знает, как сложилась бы моя спортивная судьба, если бы не хорошие тренеры, – рассуждает А. Грабовик. – Первый – Дмитрий Владимирович Яговдик. Затем со мной работал Андрей Анатольевич Крынский. Оба – настоящие профессионалы своего дела и тренеры от Бога. Ведь мало просто тренировать, нужно знать, чем живет спортсмен за пределами зала. И не важно сколько ему лет – 10, 20 или 30. В 2004 году после окончания 9 классов гимназии №1 поступил в училище олимпийского резерва в Гродно, где со мной занимался Михаил Анатольевич Коровкин. С 2008 года и по сей день мой тренер – Иван Михайлович Чечко. Спортсмены, у которых хорошие тренеры, не для красного словца говорят, что они – их вторые отцы. Так и есть. Только при полном взаимопонимании с тренером спортсмен может показать хороший результат. Мне в этом смысле очень повезло со всеми тренерами. Очень благодарен и Зое Дмитриевне Шулькевич – директору спортивной школы профсоюзов. Она всегда как-то особенно внимательно ко мне относилась. С Зоей Дмитриевной, Андреем Анатольевичем, другими тренерами по борьбе, с ребятами, которые тоже занимались в школе, мы сохраняем хорошие отношения. Очень приятно, когда они приезжают на мои соревнования, чтобы поддержать.

На ковре – Александр Грабовик

В спортивных кругах утверждают: профессионалами не рождаются – ими становятся. Даже сверходаренному от природы спортсмену не удастся дойти до своей вершины, если его одаренность не будет опираться на фундамент профессионализма. О целеустремленности, упорстве, мотивированности и, конечно, невероятной трудоспособности борца Александра Грабовика говорят его достижения.

Чемпион Республики Беларусь 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 годов. В 2009 г. занял пятое место на международном турнире «Гран-при Германия» (Дортмунд). В 2010 г. – пятое место на международном турнире «Гран-при Венгрия» (Будапешт). Бронзовый призер турнира «Гран-при Иван Поддубный» (Тюмень, 2014 г.), пятое место на чемпионате мира в Узбекистане (Ташкент, 2014 г.). В 2015 г. – первое место на международном турнире в Хорватии (Загреб), второе место на международном турнире в Турции (Стамбул). В 2016 г. занял второе место на первенстве Республики Беларусь, стал бронзовым призером чемпионата Европы в Риге, победителем мирового турнира в Монголии (Улан-Батор) и чемпионом мира среди военнослужащих в Македонии. В 2017 г. на чемпионате Европы в Сербии (Нови-Сад) занял второе место, а также стал победителем международных турниров в Турции и «Гран-при Венгрия». В 2018 г. в международном турнире в Хорватии (Загреб) завоевал бронзу, а в Эстонии (Таллин) – серебро. Также в минувшем году на XXV Международном турнире памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева в Минске, который стал тестовым соревнованием ко ІІ Европейским играм, А. Грабовик единственный из белорусских борцов в копилку команды принес золото. В этом году, в январе, Александр вновь стал чемпионом Беларуси по греко-римской борьбе в весовой категории 98 кг.

Успехи и достижения спортсмена – гордость не только для его тренеров и родных, но и всей Новогрудчины. Именно поэтому в 2017 году решением районного исполнительного комитета и президиума районного Совета депутатов Александр Грабовик занесен в Книгу Славы Новогрудского района.

За кулисами побед

В основной состав национальной сборной по греко-римской борьбе Александр вошел в 2009 году. Сегодня среди борцов команды он — один из самых опытных, а по старшинству – второй.

– Да, век спортсмена очень короткий, поэтому нужно успеть реализовать все свои амбициозные планы. Есть они и у меня, – говорит А. Грабовик. – В 2016 году я уже был в шаге от Олимпиады – на мировом отборочном турнире в Улан-Баторе в своей весовой категории я занял первое место и получил олимпийскую лицензию. Но, по решению главного тренера национальной команды, не вошел в состав олимпийской сборной Беларуси, а принял участие в других международных соревнованиях. Это, кстати, еще одна особенность спорта, схожая с силовыми структурами: решения тренера не обсуждаются, ведь именно он несет ответственность за исход любых соревнований.

Если у кого-то сложилось впечатление, что все успехи Александру давались легко, то это совсем не так. Профессиональный спорт – это во всем жесткий режим, ежедневные тренировки, постоянные травмы, спады спортивной формы, практически отсутсвие свободного времени и, о чем очень переживает наш герой, совсем мало времени для семьи.

– Но без этого никак. Посудите сами, в год у нас проходит 17 учебно-тренировочных сборов по две недели. Плюс соревнования. И даже, когда бываю дома, две тренировки в день никто не отменяет, – отметил спортсмен.

Живет Александр в Гродно. С женой Анной они воспитывают двоих детей. Дочь Милана учится в 1 классе. Сыну Дмитрию только 3 года. Супруга тоже спортсменка, занималась вольной борьбой. Теперь Анна работает тренером в профсоюзной спортивной школе единоборств. Александр, несмотря на большую загруженность, заочно окончил Гродненский аграрный университет, а сейчас учится в Гродненском университете имени Янки Купалы.

О самом важном

– Мне часто приходится пропускать семейные события, но вот присутствовать на первой школьной линейке дочери удалось. Я очень благодарен жене за то, что она принимает меня таким, какой я есть, за понимание и искренние переживания. Бывает не успею сойти с ковра, как она звонит, чтобы поздравить, или, в случае неудачи, поддержать. Волнуется и мама, но знаю, что очень мной гордится. Поддержка со стороны родных – это самый действенный и сильный стимул для каждого спортсмена, – не понаслышке знает Александр. – Я действительно очень счастливый человек. У меня замечательная любящая семья. Я занимаюсь любимым делом и имею возможность в нем профессионально расти и развиваться. Без спорта я просто не представляю своей жизни и даже, когда завершу спортивную карьеру, думаю, все равно буду работать в этой сфере. А еще – хорошие друзья и товарищи по команде. Да, на соревнованиях мы – соперники но в жизни это люди, на которых можно положиться в любой ситуации.

Впереди Олимпийские игры-2020 в Токио, и очень надеюсь принять в них участие. Если говорить о своей подготовленности как борца, то сейчас я на пике. Главное – не потерять форму. Очень постараюсь выступить достойно и на ІІ Европейских играх. На первых играх, которые проходили в 2015 году в Азербайджане (Баку) наши спортсмены завоевали 43 награды. В неофициальном общекомандном зачете по достоинству медалей Беларусь заняла 7-е место. В этом году, уверен, все нацелены улучшить результат. Выступление у себя на родине любому спортсмену придает больше уверенности и усиливает волю к победе. Спорт – дело непредсказуемое. Но в чем я абсолютно уверен, так в том, что каждый белорусский спортсмен на играх сделает все возможное, чтобы наша сборная вошла в число лидеров.

Анастасия Зайко, «Новае жыцце»