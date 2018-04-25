А.Гуога планирует завершить политическую карьеру

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Член Европейского парламента от Литвы Антанас Гуога говорит, что планирует завершить свою политическую карьеру в конце своего срока полномочий в следующем году.

«На сегодняшний день это, я думаю, очень реалистичный сценарий, что я закончу свою политическую карьеру после окончания моего срока полномочий», — сказал Гуога журналистам во вторник.

Однако он утверждал, что «есть другие сценарии», в том числе участие в выборах.

Несколько недель назад А.Гуога участвовал на слёте правящего Союза аграриев и «зелёных» Литвы САЗЛ), а во вторник встретился со спикером Сейма Виктором Пранцкетисом.

Однако политик утверждает, что не получил никаких предложений относительно участия в выборах в следующем году и не намерен присоединиться к САЗЛ.

«Я не думаю, что всем политикам необходимо оставаться в политике всю жизнь, вцепиться в это место», — заметил он.

Депутат ЕП утверждает, что его стремление оставаться в политике «очень мало».

В.Пранцкетис утверждал, что с А.Гуогой обсуждал актуальные вопросы Литвы и зарубежных стран.

Спикер Сейма добавил, что заканчивающий свою работу в Европарламенте Гуога обещал научить его играть в покер.

44-летний Гуога — бизнесмен, меценат и спортивный спонсор, бывший профессиональный игрок в покер.

Он был избран в Европейский парламент в 2014 году от Движения либералов, но вышел из этой партии в 2016 году. Гуога был недолгое время председателем этой партии, когда тогдашний лидер партии Элигиюс Масюлис стал подозреваемым в деле о злоупотреблении доверием и в получении взятки.

BNS