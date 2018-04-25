А. Кубилюс: кредиты – один из инструментов преодоления кризиса

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Получение государством займов было одним из инструментов преодоления экономического кризиса в 2009 году, говорит литовский парламентарий, консерватор и экс-премьер Андрюс Кубилюс.

«Получение кредитов было одним из инструментов преодоления кризиса. Нужно оценивать общий результат преодоления кризиса. Литве удалось справиться с кризисом сравнительно эффективно», — сказал А. Кубилюс на заседании анализирующего причины кризиса парламентского Комитета по бюджету и финансам.

Он признал, что Литва рассматривала возможность заимствования у МВФ. Он также признал, что Эстония интересовалась, хочет ли Литва обратиться за помощью к МВФ.

«Мы действительно серьезно думали об этом с самого начала . Затем был звонок эстонского премьер-министра, у них не было нужды, но они были очень обеспокоены тем, что, если мы обратимся за помощью к МВФ, то и им придется пойти на это », — сказал А. Кубилюс.

По его словам, если все три балтийских государства будут заимствовать у МВФ, им будет оказано большее давление на управление национальной валютой и ее девальвацию.

«Мы думали, что будет опасно, если все три прибалтийских государства окажутся под давлением. Это был один из аргументов, за которым мы наблюдали с тревогой, как все это может обернуться », — объяснил Кубилюс.

Парламентарий также признался, что, выбирая заимствование не у МВФ, Литва заплатила более высокую цену.

По словам А. Кубилюса, если Литва заимствовала бы у МВФ, она взяла бы на себя определенные обязательства, некоторые из которых государству было бы сложнее реализовать, поскольку нельзя было бы противостоять МВФ.

Он заявил, что аналитики Минфина в его правительстве предупреждали, что банкротство американского банка Lehman Brothers повлияют на экономику страны, а рост экономики «может быть нулевым».

«Мы жили в условиях свободного падения без парашюта, никто не мог спрогнозировать, где упадем», — сказал А. Кубилюс.

По словам А. Кубилюса, возглавляемое им правительство, принимало решения опираясь на выводы экспертов Министерства финансов.

«Поскольку бюджетные показатели и прогнозы всегда предъявляются никакими либо другими институциями, а министерством финансов, это … Конечно, Банк Литвы имел свой собственный опыт, но мы и коалиция в различных длительных ночных переговорах заняли позицию, что должны полагаться на выводы экспертов из Министерства финансов, хотя мысли и идеи в коалиции были различны », — сказал А. Кубилюс.

Политик с начала декабря 2008 года до конца ноября 2012 года возглавлял кабинет министров страны.

Сейчас А. Кубилюс является членом парламентского Комитета по бюджету и финансам, однако он взял самоотвод от расследования причин кризиса, заявив, что не видит в нем смысла.

Сейм весной обязал комитет изучить, как прежние правительства вели финансы страны с 2005 года. Комитет анализирует деятельность правых и левых политических сил по управлению финансами страны. Завершить расследование планируется до 15 апреля 2019 года.

BNS