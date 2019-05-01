А.Кубилюс: Минск может использовать переговоры для предложения электроэнергии

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Представитель оппозиционных консерваторов Литвы Андрюс Кубилюс предупредил во вторник, что Минск может использовать двусторонние переговоры о совместной системе мониторинга строящейся в Беларуси атомной электростанции, начиная предлагать Литве электроэнергию с неё.

Парламентарий подозревает, что написанное несколько месяцев назад премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом письмо Беларуси с предложением переоборудовать Островецкую атомную электростанцию, могло быть лишь дымовой завесой для начала переговоров.

Минск в ответе премьер-министру Литвы представил предложение по созданию единой системы радиационного контроля, где также отвергается идея Сквярнялиса о замене атомной электростанции газовой электростанцией.

«Премьер-министр, как видно на самом деле, скрытничает, и этот план-хулиган, который казался очень странным и необоснованным, мог быть призван так или иначе инициировать какой-то так называемый диалог с белорусской стороной, который в первую очередь был выгоден белорусской стороне», — сказал BNS консерватор.

«Чтобы Литва ни хотела говорить о мониторинге или о чем-то ещё, белорусская сторона всегда будет поднимать вопрос о пропуске электроэнергии на литовский рынок и её транзите через Литву», — добавил он.

Несколько лет назад в Литве был принят закон, согласно которому Островецкая АЭС не безопасна. В целях усложнения реализации проекта в этом законе обещается заблокировать импорт электроэнергии, произведённой на ОАЭС.

«Нам кажется, что здесь может быть дымовая завеса — отправить письмо, получить ответ с призывом к мониторингу, а затем поехать и вести переговоры по мониторингу, Беларусь начнёт вести переговоры и об импорте электроэнергии, и так далее», — сказал Кубилюс.

По его словам, до переговоров с Беларусью Литва должна окончательно технически демонтировать соединения, потенциально позволяющие электричеству Островецкой АЭС поступать в страну.

А.Кубилюс утверждает, что «личный волюнтаризм С.Сквярнялиса может очень плохо закончиться для Литвы».

Премьер-министр объявил во вторник, что министры энергетики Литвы и Беларуси должны встретиться, чтобы обсудить развитие системы мониторинга.

Между тем С.Сквярнялис сказал, что позиция Литвы в отношении Островецкой АЭС существенно не меняется.

Беларусь и Литва в настоящее время согласовывают текст Соглашения о сотрудничестве и обмену информацией о потенциальных ядерных авариях, однако в проекте документа предложение о создании совместного мониторинга отсутствует, подтвердил BNS глава Государственной инспекции по безопасности ядерной энергии.

Минск постоянно откладывает дату запуска первого реактора электростанции — сейчас он ​​запланирован на осень этого года.

BNS