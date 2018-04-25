А. Мачюлис: нет информации об угрозе Revolut для национальной безопасности

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Глава Комитета по бюджету и финансам (КБФ) сейма Литвы Стасис Якялюнас думает о том, чтобы еще раз проверить надежность создающей в Литве специализированный банк компании Revolut в плане национальной безопасности, а глава специальной правительственной комиссии заявил, что комиссия пока не намерена это делать, потому что не располагает никакой новой информацией об исходящей от Revolut угрозе для национальной безопасности страны.

«Нет планов рассмотреть конкретно то, что комиссия уже дважды рассматривала», — сказал в среду после закрытого заседания КБФ в сейме председатель Комиссии по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов Альминас Мачюлис.

По его словам, у комиссии пока нет новой информации о том, что деятельность Revolut может представлять угрозу для нацбезопасности.

Делегированный «аграриями» глава КБФ С. Якялюнас сказал, что рассмотрит возможность в этой связи обратиться в сейме и намерен проконсультироваться об этом с Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО).

«Чтобы объединить мнения и потом, возможно, иметь обращение в сейм от имени двух комитетов, чтобы сейм рассмотрел. Возможно, мы предложим принять постановление, чтобы еще раз были взвешены риски, обстоятельства и то, что произошло, когда Банк Литвы уже выдал лицензию, потому что коммуникация Revolut предположительно непрозрачная, имеет место нежелание отвечать на вопросы, есть связи с криптоимуществом», – сказал С. Якялюнас журналистам.

По его словам, комиссии следует дать оценку дискуссиям по Revolut, которые идут не только в Литве, но и за рубежом — например, в Великобритании, как он сказал, скепсиса по поводу Revolut «не меньше, чем у некоторых здесь, в Литве».

Член правления Банка Литвы Марюс Юргилас напомнил, что Центробанк выдел лицензию Revolut после того, как взвесил не только финансовые риски, но и вызовы для национальной безопасности, политические и геополитические риски.

КБФ сейма в среду впервые рассматривал планы, методы деятельности будущего специализированного банка Revolut в Литве, а также вероятные риски для финансовой системы и пользователей.

Литва первой в Европе предоставила в декабре Revolut лицензию специализированного банка.

BNS