А. Мальдейкене выходит из борьбы за пост президента Литвы

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Член сейма Литвы Аушра Мальдейкене выходит из борьбы за пост президента. В пятницу она подтвердила это порталу delfi.lt.

«Я говорила, что моя цель — инспирировать дебаты, — сказала А. Мальдейкене. — Я никогда не говорила, что пойду до конца».

А. Мальдейкене сказала, что ее целью было «инспирировать дебаты, чтобы они соответствовали и Конституции, и ситуации в мире, чтобы управлять страной пришли те люди, которые интеллектуально способны на это».

«Свою работу, думаю, я завершила и на следующей неделе об этом сообщу», — сказала А. Мальдейкене. Она входит в состав Смешанной группы членов сейма.

Выборы президента Литвы состоятся в мае этого года.

BNS