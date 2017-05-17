А может, у министров есть квоты?

Скоро в Литве не останется камня на камне. Сначала в это было трудно поверить. Мы привыкли, что избранные политики, придя к власти, забывают свои революционные обещания. Столкнувшись с финансовыми реалиями, аргументами и влиянием групп по интересам, с рутиной и сопротивлением бюрократии, новые политики обычно обуздывали свои амбиции.

Получали по лбу реальностью, и этим все заканчивалось. И жизнь дальше шла своим путем. Не идеальная, но привычная. Недовольство ограничивалось тем, что и «опять ничего нового». Кто хотел меньше власти, жаловались, что ее слишком много, что налоги слишком высоки, что регулирование слишком жестко. Кто хотел больше отеческой заботы со стороны власти – жаловался, что они не заботятся, и лекарства дороги, и детских денег нет, и торговцы обдирают. Власть, спасай!

Так вот, похоже, что мы допросились. Накликали таких глашатаев перемен, каких еще не было. Похоже, что по замашкам они обгонят даже ночных реформаторов налогов. Правительство перемен сейчас позаботится о стольких переменах во всех сферах, не только в налоговой, что мы даже не успеем шишки на лбу пересчитывать. Перемены уже обретают контуры, когда один за другим объявляются планы: как объединят высшие школы, ужесточат доступность алкоголя, как снизят цены на лекарства, как прижмут «тень», как обложат налогами всех без всяких льгот, как дальше будут уничтожать накопление пенсий и так далее. У большинства этих предложений одна общая черта – выстрелы мимо, без попадания в проблему.

Планы снижения цен на лекарства не снизят цены на все лекарства, а создадут дефицит некоторых лекарств. Налоговая реформа не создаст благоприятные условия зарабатывать, а наоборот – создаст стимулы для скрытия налогов. Сокращение объема теневой экономики через ограничения наличности нацелено не на масштаб этой экономики, а напоминает стрельбу по воробьям.

Ограничение доступности алкоголя во всем своем охвате направлено на умеренных потребителей. А проблематика больных людей – по-прежнему за пределами: снимайте их на камеру хоть 24 часа в сутки. Перегибы заслоняют любые хорошие инициативы, которые действительно есть, и вся деятельность будет расцениваться не по этим инициативам.

Средства массовой информации, социальные сети полны критики, возмущения – и говорят не какие-то персонажи или самые известные в Литве безработные. Созидающая, работающая часть общества, много людей открыто говорят – это предел, за ним – только эмиграция. Не обязательно та, что по дешевым авиалиниям. Одному – перенос бизнеса, второму с целью покупок, третьему – для досуга, а многим – просто духовное отмежевание от того, что происходит здесь и сейчас. Самая страшная эмиграция – в себя. И это не только припугивание, размахивание кулаками. И ситуация уже не та, когда человек смиряется с тем, что его загнали в угол.

Нормальные министры и другие политики до такого всеобщего уровня демотивации не скатились бы. А если скатились бы, то как можно быстрее исправляли свои ошибки, как деловые, так и коммуникативные. Но эти министры да и некоторые члены Сейма, по крайней мере, до сих пор не реагируют на окружение. И это – не упорство, это – уже фанатизм определенного уровня. Потому что средства не оправдывают цель. А может, цель другая? Судя по тому, каков, скорее всего, будет результат, создается впечатление, что у министров есть какие-то не подлежащие огласке квоты, сколько они еще людей подтолкнут на эмиграцию из Литвы. И стараются во всю. И это им удается.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT

Метки: N20 (1160) 18 мая, квоты, министры, Мнение, реформы, Рута Вайнене