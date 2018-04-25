А. Някрошюс: работа ПА Литвы и Польши будет возобновлена в этом году

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Вице-председатель сейма Арвидас Някрошюс надеется, что работа двусторонней Парламентской ассамблеи (ПА) Литвы и Польши возобновится в этом году.

Он заявил это во вторник после встречи с зампредседателя сейма Польши Рышардом Терлецким.

Пл словам А. Някрошюса, члены сейма Литвы в сентябре отправятся в Польшу обсудить будущую работу ПА, а до конца этого года в Варшаве должно состояться и ее первое заседание.

«Думаю, что в конце сентября мы поедем в Польшу и у нас будет рабочая группа, в которой мы обсудим дорожную карту будущей ассамблеи», — сказал вице-спикер журналистам.

«Мы надеемся еще в этом году (провести первое заседание ассамблеи -BNS), в конце года», — сказал он.

Последний раз ПА Литвы и Польши провела заседание 11 мая 2009 года.

По словам А. Някрошюса, ПА следует обсудить вопросы образования, культуры, сохранения литовских школ в Польше и польских в Литве.

«Без сомнения, у нас есть и другие, дополнительные мысли, но раскрыть их я пока не могу», — сказал парламентарий.

Двусторонние отношения Литвы и Польши были омрачены и проблемами в связи с положением польского национального меньшинства в Литве, однако в последнее время Варшава смягчила тон в этом вопросе и страны обменялись визитами на высоком уровне.

Сейчас парламентарии Литвы и Польши создали трехстороннюю ассамблею с Украиной.

BNS