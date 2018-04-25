А. Раманаускас-Ванагас признан бывшим главой Литовского государства

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Во вторник сейм Литвы заявил, что командир литовских партизан Адолфас Раманаускас-Ванагас был фактическим руководителем боровшегося с советской властью Литовского государства.

За соответствующую резолюцию проголосовал 91 депутат, ни один не был против, семь воздержались.

В документе констатируется, что первый заместитель председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы А. Раманаускас-Ванагас после убийства Йонаса Жямайтиса-Витаутаса 26 ноября 1954 года до своей его смерти 29 ноября 1957 года «был самым высокопоставленным на тот момент оставшимся в живых должностным лицом литовского государства и руководителем боровшегося с оккупацией Литовского государства».

Руководство литовских партизан в 1949 году объявило А. Раманаускаса-Ванагаса заместителем председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Йонаса Жямайтиса-Витаутаса и командующим вооруженными силами.

Йонас Жямайтис-Витаутас был убит в Москве, в Бутырской тюрьме, в ноябре 1954 года. Законами он признан руководителем государства.

А. Раманаускас-Ванагас в 1952-1953 годах покинул активную вооруженную борьбу и скрывался с семьей до 1956 года, когда был арестован. После жестоких пыток он был казнен в 1957 году.

В октябре этого года на Антакальнисском кладбище Вильнюса были перезахоронены найденные и идентифицированные в этом году останки А. Раманаускаса-Ванагаса.

В память о лидере партизан были проведены государственные похороны, народного героя в последний путь сопроводили тысячи человек.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы. В том же году он был назначен главнокомандующим вооруженными силами Литвы.

Партизанская война в странах Балтии началась, когда летом 1944 года советские войска вытеснили нацистских оккупантов и второй раз оккупировали страны Балтии. Тогда сразу же начались советские репрессии, террор, мобилизация в Советскую армию.

Вооруженная борьба продолжалась до 1953 года. Литва достигла цели партизан и восстановила независимое государство в 1990 году.

BNS