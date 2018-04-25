А. Ширинскене о предложении признать однополые браки: это невозможно

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После рассуждений министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса о том, что Литва могла бы признать однополые браки, председатель парламентского Комитета по вопросам права и правопорядка, представительница правящих «аграриев» Агне Ширинскене заявила, что в данный момент это невозможно.

«Может министру так кажется, но здесь у каждого есть свободная возможность говорить, что хотим, и как нам кажется. Я уважаю высказывания министра, но некоторые вещи просто невозможны», — сказала – BNS А. Ширинскене.

По ее словам, в Конституции четко указано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, поэтому для признания гомосексуальных браков следует изменить Конституцию.

«Я не знаю, как мы могли бы признать, но любой правовой акт противоречил бы Конституции. Для того, чтобы в сейме была политическая воля изменить Конституцию, чтобы было столько голосов при нынешнем правящем большинстве, которое в своей программе — партия «аграриев» акцентировала, что она понимает брак как связь мужчины и женщины я просто не представляю, чтобы такие изменения получили бы какую-то поддержку», – сказала BNS А. Ширинскене.

Министр Эймутис Мисюнас выразил позицию о возможном признании Литвой гомосексуальных браков в связи с рассмотрением в Конституционном суде дела о правах лиц, заключивших однополый брак за границей, в Литве.

«Что касается самого брака – я полагаю, что у них есть право заключать брак, жить в определенном правовом соглашении с различными правовыми последствиями. В данном случае, я бы смотрел достаточно либерально. Я считаю, что могли бы», — так ответил Э. Мисюнас на вопрос журналистов о том, должны ли признаваться в Литве гомосексуальные браки.

Позднее представитель министра по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс уточнил, что Э. Масюлис не будет выступать с инициативами по этому вопросу, и что это было лишь личное мнение министра.

BNS