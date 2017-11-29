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А. Скарджюс выходит из Энергетической комиссии сейма Литвы

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После того, как Антикоррупционная комиссия сейма Литвы констатировала, что, занимаясь сектором обновляющихся источников, член Социал-демократической трудовой партии Артурас Скарджюс мог спровоцировать конфликт общественных и частных интересов, парламентарий сообщил о выходе из парламентской Энергетической комиссии.

“Видя это давление и чтобы не портить нервы ни себе, ни другим, я по собственному желанию прошу вычеркнуть меня из членов Энергетической комиссии, не хочу больше иметь дел с этими грязными процессами”, – заявил он во вторник в сейме, когда парламентарии сделали перерыв в обсуждении заключения Антикоррупционной комиссии.

“Мне надоело быть донкихотом”, – сказал А. Скарджюс BNS после заявления в сейме. Он пока не раскрыл, намерен ли он выйти и из Экономического комитета.

Антикоррупционная комиссия установила, что из-за своих интересов в энергетике обновляющихся ресурсов и при внесении им поправок к законам А. Скарджюс мог нарушить положения о совмещении общественных и частных интересов на государственной службе.

Жена А. Скарджюса предоставила ссуду белорусскому предприятию по выработке электроэнергии “ИнвестЭнергоСтрой”, в котором ей принадлежит 20% акций. Ссуду этому предприятию предоставил и банк российского газового концерна “Газпром” – “Белгазпромбанк”.

BNS

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