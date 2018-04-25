А. Сякмокас: предложение С. Сквярнялиса сделать из БелАЭС газовую электростанцию — пиар

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Предложение баллотирующегося в президенты Литвы премьера Саулюса Сквярнялиса сделать из Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце газовую электростанцию — это пиар-акция, кроме того, оно не имеет ничего общего с реальностью, заявил эксперт по энергетике, бывший министр энергетики Арвидас Сякмокас.

«Об этой идее, когда премьер объявил о «плане-хулигане» никто не знал, не комментировал — ни Министерство энергетики, ни МИД. Я бы расценил это как пиар-ход в контексте кампании по выборам президента», — сказал А. Сякмокас радио LRT.

По словам А. Сякмокаса, таких проведенных на практике в жизнь примеров в мире нет.

«Предложение звучит довольно странно. Примеров в истории, чтобы из атомной станции можно было сделать газовую, нет», — сказал А. Сякмокас.

Председатель парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюс Подярис признал, что точно не знает, ни что это за предложение, ни кто его готовил.

«Думаю, конкретные комментарии министерств будут тогда, когда Минску будет выслано предложение», — предположил В. Подярис.

С. Сквярнялис недавно заявил, что намерен предложить белорусским властям использовать большую часть инфраструктуры строящейся БелАЭС для оборудования электростанции на газе.

BNS